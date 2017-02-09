Зарплаты управленческого аппарата ФК «Ростов» сократят

По его словам, решено уменьшить зарплаты десятка самых высокооплачиваемых представителей руководства.

«Мы считаем, что зарплаты, которые существовали у них, слишком высокие. И на ряд позиций можно подобрать управленцев с более оптимальной заработной платой», — пояснил Игорь Гуськов.

Вместе с тем он подчеркнул, что суммы контрактов игроков и тренеров клуба уменьшать не планируется.

«Ни один контракт: ни по тренерскому штабу (10 человек), ни по игрокам команды — не пересмотрели в меньшую сторону. Более того, по нескольким футболистам суммы контрактов были увеличены, чтобы сохранить этих игроков в команде, так как мы в них заинтересованы», — заявил первый замгубернатора.