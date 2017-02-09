Зарплаты управленческого аппарата ФК «Ростов» сократят
Зарплаты управленческого аппарата футбольного клуба «Ростов» будут сокращены, сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, который является куратором клуба.
По его словам, решено уменьшить зарплаты десятка самых высокооплачиваемых представителей руководства.
«Мы считаем, что зарплаты, которые существовали у них, слишком высокие. И на ряд позиций можно подобрать управленцев с более оптимальной заработной платой», — пояснил Игорь Гуськов.
Вместе с тем он подчеркнул, что суммы контрактов игроков и тренеров клуба уменьшать не планируется.
«Ни один контракт: ни по тренерскому штабу (10 человек), ни по игрокам команды — не пересмотрели в меньшую сторону. Более того, по нескольким футболистам суммы контрактов были увеличены, чтобы сохранить этих игроков в команде, так как мы в них заинтересованы», — заявил первый замгубернатора.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter