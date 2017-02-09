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9 февраля 2017, 9:53 | Футбол | ТАСС

Киевское «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Чанова

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Киевское «Динамо» выразило соболезнования родным и близким ушедшего из жизни бывшего вратаря клуба Виктора Чанова. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Известный советский футболист ушел из жизни в среду в возрасте 57 лет. Увеличить
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Бывший голкипер скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

«Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении клуба.

Чанов начал профессиональную карьеру футболиста в донецком «Шахтере» (1978−1981) с которым в 1980 году завоевал Кубок СССР. В составе киевского «Динамо» (1982−1990) он стал трехкратным чемпионом СССР (1985, 1986, 1990), победителем Кубка обладателей кубков (1986) и четырежды завоевывал обладателем Кубок СССР (1982, 1985, 1987, 1990). В 1986 году был награжден призом «Вратарь года» в СССР.

Чанов также выступал за ЦСКА-«Борисфен», за израильские клубы «Маккаби» из Хайфы (1990−1993) и «Бней Иегуда» (1993−1994). В 1991 году он стал чемпионом Израиля, еще дважды становился обладателем Кубка Израиля (1991, 1993).

В составе молодежной сборной СССР голкипер становился чемпионом Европы 1980 года. В 1988 году вместе со сборной СССР дошел до финала чемпионата Европы, также участвовал в чемпионате мира 1986 года, сыграв в одном матче — с командой Канады (2:0). Всего за сборную провел 21 игру, пропустив восемь мячей.
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