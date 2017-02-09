Футбольная баталия: Сборные России и Кот-д’Ивуара встретятся в Краснодаре
Сборные России и Кот-д’Ивуара померятся силами и футбольным профессионализмом.
Контрольный матч состоится 24 марта. Об этом официально сообщил Российский футбольный союз, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.
Футбольная баталия пройдет в Краснодаре. Игроков двух сборных примет стадион «Краснодар». Время начала встречи пока не определено. Оно будет объявлено позднее.
Российская сборная уже встречалась с футболистами сборной с берега Слоновой Кости, однако произошло это единожды, пишет «Спорт-Экспресс». Товарищеский матч, состоявшийся 15 августа 2012 года, завершился вничью — 1:1. Эта встреча стала последней для
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