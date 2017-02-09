Футбольная баталия: Сборные России и Кот-д’Ивуара встретятся в Краснодаре

Контрольный матч состоится 24 марта. Об этом официально сообщил Российский футбольный союз, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Футбольная баталия пройдет в Краснодаре. Игроков двух сборных примет стадион «Краснодар». Время начала встречи пока не определено. Оно будет объявлено позднее.