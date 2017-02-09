Универсал для Карреры, страсти по Миранчуку

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МИРАНЧУК ПОКА ОСТАЕТСЯ

Будущее Алексея Миранчука по-прежнему под вопросом, хотя в последние дни агент полузащитника Вадим Шпинев несколько раз подчеркивал: точка невозврата пройдена, и в «Локомотиве» футболиста не будет. На это косвенно намекало и отсутствие хавбека в стартовом составе во время последнего спарринга железнодорожников. Тем не менее, в клубе, получившем предложения о трансфере от «Зенита», «Краснодара» и «Рубина», не исключают: Миранчук продолжит выступления за красно-зеленых.

— Ничего исключать нельзя — заявил «СЭ» председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков. — Все может быть. Просто некоторые люди заинтересованы в подогревании ситуации. Вот и придумывают всякие истории про 10 февраля, дедлайн. Но на самом деле они все прекрасно понимают.

На данный момент Миранчук значится в списке игроков, которых Юрий Семин берет и на третий учебно-тренировочный сбор, а этот этап подготовки начнется 11 февраля. На нем к команде присоединится и не нашедший себе новый клуб Петар Шкулетич, тогда как от находившегося на смотринах Александра Прудникова «Локомотив» отказался.

ТИГИЕВ ОБОЙДЕТСЯ «СПАРТАКУ» В МИЛЛИОН

«Хотим найти универсала, который смог бы выходить и справа, и слева», — рассказал в интервью «СЭ» наставник «Спартака» Массимо Каррера о планах укрепления флангов обороны. Что ж, защитник «Анжи» Георгий Тигиев под эту характеристику подходит идеально. В махачкалинском клубе, а еще раньше в столичном «Торпедо», он одинаково комфортно чувствовал себя, независимо от бровки, на которую его отправлял тренер. Павел Врба оценил универсализм футболиста и пошел дальше, доверив ему роль правого атакующего полузащитника.

По данным «СЭ», в ближайшее время Тигиев может стать игроком красно-белых, подписав соглашение на три с половиной года, а выкуп его трансфера обойдется в сумму порядка миллиона евро. Хотя, пока агент Тигиева Павел Андреев не подтверждает факт ведения переговоров со «Спартаком» и подчеркивает: футболист продолжает тренироваться с «Анжи».

— Это можно оценить, если клуб заинтересуется, — ответил Андреев на просьбу «СЭ» оценить вероятность перехода. — Пока «Спартак» заинтересованности не проявлял.

Завершим красно-белую тему сообщением Zambian Football о том, что на сборе «Спартака-2» побывал 19-летний нападающий Фэшн Сакала. Если верить этому изданию, игроку должны предложить четырехлетний контракт. В свою очередь ZambianSoccerNet утверждает: соглашение с игроком молодежной сборной Замбии и клуба «Занако» уже подписано.

НОБОА НЕ УХОДИТ, МОГИЛЕВЦА ЖДУТ ЛЕТОМ

Донская команда завершила работу на трансферном рынке, ограничившись подписанием контракта с Марко Девичем. Другие позиции клуб не стал укреплять, потому что сохранил и решившего доиграть сезон в «Ростове» Сердара Азмуна, и находившегося в поле зрения «Зенита» Кристиана Нобоа. Сине-бело-голубые сами отказались от покупки эквадорца, которого на берегах Дона мог заменить Павел Могилевец.

— До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы «Зенит» отказывался продавать Могилевца, а за четыре часа до закрытия они приняли решение о готовности его продать, выставили цену, не буду называть какую, — рассказал ТАСС зам губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Высокая стоимость и короткий временной промежуток, который мог не позволить нам заявить его на Лигу Европы, повлияли на то, что клуб решил его не приобретать.

По данным «СЭ», переход Могилевца должен состояться летом, когда завершится его соглашение с «Зенитом». Также хавбеком интересуются «Спартак» и «Рубин», где Павел уже выступал на правах аренды, но сам футболист склоняется к возвращению в «Ростов». Нобоа, кстати, также может сменить команду летом, получив статус свободного агента.

БЕЛЕНОВ ПОЧТИ В «УФЕ»

Вот-вот с новым местом работы определятся три футболиста «Анжи». Надеющийся продолжить карьеру в России защитник Шандау получил предложение от бразильского «Гремиу», форвард Янник Боли близок к переходу в китайский «Хэнань Цзянье», а выпавший в последнее время из информационного поля голкипер Александр Беленов, как и предполагалось ранее, станет игроком «Уфы».

— Никаких проблем с подписанием контракта с Беленовым нет, — рассказал «СЭ» гендиректор уфимцев Шамиль Газизов. — Думаю, что в течение пары дней все будет хорошо. Осталось уладить некоторые моменты.

Вместе с тем в клубе не предвосхищают события, говоря о перспективах защитника Эди Готлиба. Игравший ранее за молодежную сборную Израиля 24-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей и забил 2 мяча за «Хапоэль» из Тель-Авива, и у него есть перспективы получения российского гражданства.

К КИРЬЯКОВУ ОТПРАВЛЯЮТ ШЕЙДАЕВА И БЫВШЕГО ПОДОПЕЧНОГО ЧЕРЧЕСОВА

Ни дня без «Арсенала». Согласно информации azerisport.сom, принявший азербайджанское гражданство бывший нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев может вернуться в РФПЛ. Источник утверждает, что пока камнем преткновения являются условия перехода. В Туле, якобы, рассчитывают пригласить форварда в качестве свободного агента, тогда как «Трабзонспор» готов отдать игрока в аренду до конца текущего сезона. Развязка ожидается в ближайшие дни. Пока же можно добавить: последний раз Шейдаев появился на поле 5 декабря, выйдя на 10 минут в своем единственном матче в турецком чемпионате. Ранее он провел две игры и забил один мяч в кубковом турнире.

Вчера же со ссылкой на польского журналиста Петра Козьмински появилась информация о том, что «оружейники» ведут переговоры с «Легией» по трансферу полузащитника сборной Болгарии Михаила Александрова, который в отборочном цикле ЧМ-2018 отметился голом с пенальти в ворота Франции. Четырехкратный чемпион страны в составе «Лудогорца» выиграл титул и в Польше, перейдя в варшавский клуб, когда им руководил наставник сборной России Станислав Черчесов.