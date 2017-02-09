РФС объединит весь любительский футбол под своим крылом

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По информации «Известий», речь пойдет о разновидностях игры в футбол, в настоящее время не признанных на официальном уровне. Среди них игры «5×5», «6×6», «7×7″ и «8×8» — когда команды выставляют на поле по 5, 6, 7 или 8 футболистов, а не по 11, как в большом футболе. Комитет массового футбола рассмотрит возможность объединения всех этих видов в единую дисциплину и придания ей статуса, равного пляжному и мини-футболу.

На заседании будет определен перечень документов, необходимых для внесения в реестр этих разновидностей игры. Докладчики также расскажут представителям РФС о правилах игры (например, размерах полей и ворот), которые необходимо будет утвердить в соответствии со сводом правил, утвержденным Министерством спорта РФ.

По словам председателя комитета Сергея Анохина, в будущем планируется объединить под эгидой РФС большинство лиг, проводящих соревнования в этих разновидностях футбола.

— Мы надеемся, что сумеем объединить все лиги и РФС станет проводить соревнования по этим подвидам аналогично тому, как они проводятся в мини-футболе и пляжном футболе, — рассказал «Известиям Сергей Анохин. — И хотя в Европе нет футбола «8×8» (там есть только разновидности «6×6» и «7×7»), мы планируем продвигать все четыре подвида игры.

В настоящий момент под юрисдикцией РФС находятся соревнования по большому футболу в трех профессиональных лигах (премьер-лига — РФПЛ, первый дивизион — ФНЛ, второй дивизион — ПФЛ), а также любительские третий и четвертый дивизионы. Организацией соревнований в третьем дивизионе занимаются межрегиональные объединения (МРО), в четвертом — региональные федерации футбола. Кроме того, Ассоциация мини-футбола России (АМФР) регулярно проводит соревнования по мини-футболу. Также РФС организует и всероссийские соревнования по пляжному футболу.

По словам Сергея Анохина, введение еще нескольких разновидностей игры под общим названием «Массфутбол» поможет систематизировать работу всех лиг, включая коммерческие. Между тем, по информации «Известий», данная инициатива вызывает у представителей МРО и региональных федераций сомнения в связи с возможным оттоком футболистов из соревнований.

Вице-президент РФС не стал разъяснять, какое место в новой структуре иерархии займет Федерация футбола «8×8» России, чей президент Игорь Кабанов также входит в состав комитета массового футбола. Согласно официальному сайту организации сегодня в соревнованиях по футболу 8×8 организованно играют более 3000 команд из 60 городов России, общая численность которых составляет порядка 50 тыс. спортсменов.

Алексей Комаров и Владимир Крысин, представляющие в комитете массового футбола МРО «Золотое кольцо» и «Дальний Восток», комментировать инициативу РФС отказались.