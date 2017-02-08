Двойное дно. ФИФА может быть смыта второй волной коррупции

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О вновь всплывшей проблеме — в материале «Советского спорта».

Что было?

Первые звоночки общественность услышала еще в 2015 году. ФИФА обвинила своего президента Йозефа Блаттера, руководителя УЕФА Мишеля Платини и других чиновников организации в отмывании денег. Расследованием занялись несколько судов — американский и швейцарский — в результате чего уже в декабре Блаттера и Платини отстранили от любой футбольной деятельности на 8 лет. Правда, потом срок сократили до шести, а в случае с Платини до четырех, но это мало что меняет.

Очевидно, что механизм по перезапуску, самоочищению или перерождению, называйте, как хотите, ФИФА запустила перед очередными президентскими выборами. Первоначальный буферный период продолжительностью в несколько месяцев переформатировался в многолетний, и быстрая смена власти в, пожалуй, единственной независимой международной негосударственной организации затянулась на несколько лет.

Официального заявления ФИФА под руководством уже Джанни Инфантино ждали долго. В июне прошлого года организация заявила, что в течение пяти лет Блаттер, генсек Жером Вальке и главный финансист Маркус Каттнер «освоили» 79 миллионов швейцарских франков. И это официальные цифры.

Схема была донельзя простой: чиновники выписывали себе премии и постоянно повышали зарплату. Например, за успешное проведение ЧМ-2010 в ЮАР вышеуказанные персона расписали на троих 23 миллиона франков. Далее, как у провинциальных чиновников в России, аппетиты только выросли — за мундиаль в Бразилии счета всех трех потяжелели на 14 миллионов. Но самое интересное, что уже в 2014 году функционеры заранее расписались за успешное проведение чемпионата мира в России в 2018-м и обогатились на 15,5 миллиона каждый.

Ситуация сейчас

ФИФА продолжила рубить концы. Тотальный аудит за более чем 30 миллионов долларов провела юридическая фирма QuinnEmanuel Urquhart & Sullivan LLP. Результат работы оказался положительным (?) — аудиторы обнаружили в ФИФА новые случаи коррупции. Кто и насколько крупно замешан в краже/отмывании/присвоении корпоративных финансов, станет известно к концу февраля, когда юристы представят ФИФА полный отчет.

Что будет?

Скорее всего, последует новая череда увольнений. Может, мы узнаем грязные подробности триумфа Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022, ведь в чистую победу ближневосточного государства до сих пор верится с трудом: как Катар мог победить, если технический комитет ФИФА выступил категорически против этой кандидатуры. С историей возможного подкупа представителей стран Африки Вы прекрасно знакомы, поэтому двигаемся дальше.

Называть конкретные фамилии сейчас, до появления официальных заявлений не только не этично, но и не профессионально. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что повальные аресты, как это было с 7 чиновниками из КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ в 2015 году, продолжаться. И кто попадет под раздачу в этот раз — мы узнаем совсем скоро.

Главное, чтобы рикошетом не зацепило Россию, где в ближайшие два года пройдут два грандиозных события — Кубок Конфедераций и чемпионат мира.