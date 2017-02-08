ФК «Рубин» отказался играть с «Краснодаром» на сборе в Испании

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Казанский «Рубин» отказался от спарринга с черно-зелеными, передает пресс-служба «Краснодара». Причины такого решения не названы.

Вместо «Рубина» горожане сыграют с «Марбельей», которая выступает в третьем по силе дивизионе Испании. Матч состоится 9 февраля, начало в 17:00.

Как сообщали Юга.ру, в предыдущих контрольных матчах второго сбора «быки» сыграли вничью с «Видеотоном», уступили «Славии» и разгромили «Сувон Самсунг Блюуингз».