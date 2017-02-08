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https://sport.mail.ru/news/football/28701268/
8 февраля 2017, 12:08 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Рубин» отказался играть с «Краснодаром» на сборе в Испании

Изменился соперник футбольного клуба «Краснодар» по последнему контрольному матчу на зимнем сборе в Испании.

Изменился соперник футбольного клуба Краснодар по последнему контрольному матчу на зимнем сборе в Испании. Увеличить
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Казанский «Рубин» отказался от спарринга с черно-зелеными, передает пресс-служба «Краснодара». Причины такого решения не названы.

Вместо «Рубина» горожане сыграют с «Марбельей», которая выступает в третьем по силе дивизионе Испании. Матч состоится 9 февраля, начало в 17:00.

Как сообщали Юга.ру, в предыдущих контрольных матчах второго сбора «быки» сыграли вничью с «Видеотоном», уступили «Славии» и разгромили «Сувон Самсунг Блюуингз».
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