Bloomberg: Внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в ФИФА
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Внутреннее расследование в Международной федерации футбола (ФИФА) выявило новые случаи коррупции в организации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Издание отмечает, что расследованием занималась компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, представители организации обнаружили новые случаи коррупции в ФИФА, некоторые из которых касаются коммерческих контрактов федерации и взяток с участием бывших функционеров. Компания, которая потребовала за свои услуги $30 млн, может представить окончательный отчет о своем расследовании руководству ФИФА до конца текущего месяца.
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации. Это — бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, атташе президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас, вице- президент, член исполкома ФИФА Джеффри Уэбб,
Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн.
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