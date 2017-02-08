Писарев, Хохлов, Евсеев и еще 5 известных тренеров в ПФЛ
«Советский спорт в Санкт-Петербурге» — о тех, кто не побоялся выбрать сложный тренерский путь: поднять команду с самого дна российского футбола.
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Николай Писарев, первый клуб в качестве главного тренера
«Олимпиец» (Нижний Новгород), 2-е место в зоне «Урал-Поволжье», 4 очка отставания от лидера
Когда возглавил: 2017-й.
Сразу после окончания игровой карьеры Писарев по году поработал в тренерском штабе «Краснозаменска» в ЛФЛ, «Крыльях Советов» и «Уралане» в
Весь тренерский опыт Писарева в качестве главного ограничен работой с молодежной сборной России, которой он руководил с 2010 по 2016 год, совмещая работу в «молодежке» с постом спортивного директора РФС.
«Олимпиец» — первый клуб в карьере Писарева, где он будет главным. В команде есть и те, с кем Писарев работал в молодежной сборной России. Например, Игорь Ламбарский провел 8 матчей за «молодежку».
Еще за «Олимпиец» продолжает выступать 37-летний Антон Хазов, который провел более 200 матчей в
Вадим Евсеев, первый клуб в качестве главного тренера
«Текстильщик» (Иваново), 7-е место в зоне «Запад», 15 очков отставания от лидера
Когда возглавил: 2017-й.
Евсеев начал тренировать именно в Иваново в тренерском штабе Дмитрия Парфенова. Через год Вадим принял предложение «Амкара» и вместе с Андреем Карякой стал ассистентом Гаджи Гаджиева.
В январе 2017-го Евсеев вернулся в Иваново, но теперь он будет в «Текстильщике» главным. В первую очередь, Вадим пообещал вернуть на стадион болельщиков, которые в последнее время перестали заполнять стадион.
Владимир Маминов, четвертый клуб в качестве главного тренера
«Солярис» (Москва), 6-е место в зоне «Запад», 15 очков отставания от лидера
Когда возглавил: 2016-й.
Карьера Маминова началась очень стремительно: после отстранения Рахимова в 2009-м Владимир стал и.о. главного тренера «Локомотива», а еще через два года он в той же роли сменил португальца ЖозеКоусейру.
Затем были номинальные полгода в «Рубине», где Маминов числился главным тренером до того, как Ринат Билялетдинов получил лицензию Pro.
В 2014-м Маминов пришел в «Химки» и занял четвертое место в ПФЛ, а потом, после годичной паузы, возглавил московский «Солярис». В нынешнем сезоне с одним из самых слабых составов в лиге держится в середине таблицы.
Дмитрий Хохлов, третий клуб в качестве главного тренера
«Динамо-2» (Москва), 4-е место в зоне «Запад», 14 очков отставания от лидера
Когда возглавил: 2017-й.
Почти всю тренерскую карьеру Хохлов провел в системе «Динамо»: ассистент главного тренера, и.о главного, главный тренер молодежной команды. Всего на три месяца Хохлов отлучался из московского клуба, но работа в «Кубани» ничего хорошего не принесла.
— Негативный опыт — тоже опыт, — так оценивает время в «Кубани» сам Хохлов. — Хотя, конечно, любой человек пытается этого негативного опыта избежать, но он очень многое мне дал. Много пищи для размышлений.
Теперь Хохлов снова вернулся в «Динамо» и будет работать с дублем, который стал единственной командой лиги, сумевшей обыграть лидера турнира — петербургское «Динамо».
Александр Точилин, первый клуб в качестве главного тренера
«Динамо-СПб», 1-е место в зоне «Запад», 7 очков преимущества от ближайшего соперника
Когда возглавил: 2015-й.
В петербургском «Динамо» летом 2015-го поменялось все, в том числе руководство. Новые менеджеры решили пригласить совершенно неопытного Точилина и не ошиблись. Уже на второй сезон он вывел «Динамо СПб» в лидеры на Западе, а сомнений в том, что в следующем сезоне в ФНЛ появится еще одна команда из Петербурга, почти нет.
Виктор Булатов, пятый клуб в качестве главного тренера
«Торпедо» (Москва), 4-е место в зоне «Центр», 4 очка отставания от лидера
Когда возглавил: 2016-й.
Тренер Виктор Булатов стал известен в России по работе с тульским «Арсеналом»: сначала с молодежной командой, а затем и с главной, в которой он сменил Дмитрия Аленичева. Но еще до «Арсенала» у Булатова был опыт работы в московской «Нике», смоленском «Днепре» и пензенском «Зените».
После ухода из «Зенита» Булатов пытается
Денис Попов, второй клуб в карьере в качестве главного тренера
«Дружба» (Майкоп), 13-е место в зоне «Юг», 24 очка отставания от лидера
Когда возглавил: 2016-й.
Майкопская «Дружба» — тренерский дебют в профессиональном футболе для бывшего форварда ЦСКА и сборной России Дениса Попова. Ранее специалист работал с любительским клубом «Спартак» из Геленджика.
Нынешний сезон у Попова и его «Дружбы» не складывается: всего два очка до последнего места и вылет из Кубка России в первом же раунде.
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