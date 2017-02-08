РФС продвинет футбол в общеобразовательные школы
Футбольный союз при поддержке Министерства образования и науки займется переподготовкой школьных преподавателей физкультуры.
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9 февраля состоится первое заседание обновленного комитета массового футбола Российского футбольного союза (РФС). Одним из пунктов его повестки должен стать вопрос «О реализации проекта УЕФА «Футбол в школе». В России сегодня уже существует разработанный Минобрнауки проект «Футбол в образовании», реализацией которого занимается ФГБУ «Федеральный центр
— В России сегодня функционируют 2,4 тыс. футбольных школ и отделений футбола
Ключевой задачей, по словам ответственного секретаря комитета, является учет всех занимающихся в секциях футбола и предоставление им возможности дистанционно заявиться, а затем участвовать в соревнованиях, что возможно только с применением
В самом центре также отметили необходимость методической помощи школьным преподавателям физкультуры. .
— Учитель физической культуры определяет, какие виды спорта будут преподаваться в школе, исходя из своих возможностей, возможностей материальной базы образовательной организации, а также климатических условий и национальных особенностей, — рассказала «Известиям» методист ФЦОМОФВ Инна Бегун. — С учетом этих факторов учитель физкультуры составляет рабочую программу, которую утверждает директор школы. Но может получиться, что среди детей большинство желает глубоко погрузиться в тот вид спорта, которого нет в этом списке. Например, учитель физкультуры, будучи легкоатлетом по спортивной специализации, не сможет на должном уровне преподавать футбол. Он может дать ученикам хорошую общефизическую подготовку, обучить их приемам остановки мяча, но для более глубокого погружения в предмет ему нужно пройти соответствующие курсы. Для этого и существует образовательный проект «Футбол в образовании», который РФС собирается реализовать совместно с Центром
В центре отметили и возможности, которые открываются для детей, по разным причинам не сумевших попасть в специализированные ДЮСШ.
— Ребенок может любить футбол и мечтать заниматься им на профессиональном уровне, но по
По словам представителей центра, сотрудничество с РФС в рамках проекта «Футбол в образовании» и программ УЕФА может вывести преподавательский состав на качественно новый уровень в сфере футбола.
— Образование должно быть не только для обучающихся, но и для родителей, и для педагогического коллектива, — резюмировал руководитель отдела ФЦОМОФВ Борис Широбоков. — Мы рассчитываем на помощь футбольного союза по обучению наших специалистов более углубленным методикам, разработанным РФС, УЕФА и ФИФА. Задачи, которые стоят перед нами, — разработка и апробация учебных программ на основе футбола, а также организация мероприятий по повышению компетенции педагогов:
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