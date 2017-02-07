Госдума поддержит закон о депортации футбольных хулиганов

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Нарушение запрета на посещение стадионов в дни проведения официальных спортивных соревнований будет наказываться арестом от 10 до 15 суток. По действующему закону минимальный срок задержания болельщиков не установлен, потому задержать могут и на один-два дня.

Б​олее жесткое наказание предусмотрено для иностранных футбольных хулиганов. Для них повторное или грубое нарушение правил поведения на соревнованиях будет грозить штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб. с возможностью административного выдворения за пределы страны.

Ужесточение ответственности за нарушение правил поведения на стадионах связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу, говорил РБК глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

«Ужесточение — это плохо, но это не самое серьезное ужесточение, которое можно представить. Ранее власти говорили об уголовной ответственности либо о штрафах в сотни тысяч рублей, но пока эти предложения не рассматриваются», — отмечал глава ВОБ. По его словам, надо не ужесточать ответственность за беспорядки на стадионах, а сделать так, чтобы уже существующие нормы закона исполнялись, а наказание было неотвратимым. ​

Минувшим летом, 3 июля, Россия подписала конвенцию Совета Европы по безопасности футбольных матчей, которая обязывает наказывать провоцирующих беспорядки фанатов: конвенция предписывает запрет на посещение стадиона, наложение санкций на фанатов в тех странах, где они учинили беспорядки, или там, где они проживают.

Поведение российских фанатов на чемпионате Европы по футболу во Франции в июле​ 2016 года спровоцировало скандал. По окончании встречи между футбольными сборными России и Англии в Марселе группа примерно из 30 российских болельщиков прорвала оцепление стюардов и смогла проникнуть в сектор фанатов соперника. Они напали на нескольких британцев, а также закидывали болельщиков посторонними предметами. Потасовки продолжались до тех пор, пока стюарды не вмешались. Стычки с участием российских болельщиков происходили и до начала матча.

Полиция Марселя задержала несколько российских болельщиков, им были предъявлены обвинения в участии​ в беспорядках. Позднее марсельский суд приговорил к тюремному заключению трех российских фанатов​.

В прошлом году силовики активизировали работу с болельщиками. В феврале столичная полиция задержала нескольких фанатов и провела у них обыски после массовой драки на улице Большая Пироговская в центре Москвы. В конце сентября этого года обыски прошли в офисе ВОБ и дома у ее главы Шпрыгина. Самого Шпрыгина задержали на конференции Российского футбольного союза (РФС). Президент РФС Виталий Мутко объяснил задержание Шпрыгина массовыми драками, в которых участвовали российские болельщики на чемпионате Европы 2016 года во Франции. Глава ВОБ был одним из организаторов выезда российских фанатов.