8 февраля стартует розыгрыш Открытого зимнего Кубка КФС

Из них 7 коллективов, выступающие в чемпионате Премьер-лиги КФС: «Крымтеплица» (Молодежное), «ТСК-Таврия» (Симферополь), ФК «Севастополь», ФК «Евпатория», «Кафа» (Феодосия), «Рубин Ялта» и «КФУ-Бахчисарай». Также в турнире примут участие команда молодежного первенства России — самарские «Крылья советов», один представитель ФНЛ России — «Сокол» из Саратова, махачкалинский «Анжи-2», который будет участвовать в третьем дивизионе России (зона ЮФО/СКФО) и участник открытого первенства Крыма — ялтинский «Кызылташ».

Возможно, сыграет в розыгрыше Открытого зимнего Кубка КФС и команда из Камеруна (в группе «А»), которая пока не подтвердила свое участие в турнире.

Команды-участницы были разбиты на две группы, которые проведут между собой по одному матчу.

В группе «А» сыграют: «ТСК-Таврия», «Севастополь», «Рубин Ялта», «КФУ-Бахчисарай», «Анжи-2».

Группа «B»: «Крымтеплица», «Евпатория», «Кафа», «Крылья Советов"-м, «Сокол» и «Кызылташ».

Матчи турнира будут проходит на полях Евпатории (спорткомплекс «Арена-Крым» и центр спорта «Эволюция»), Новопавловки (спорткомплекс «Скиф»), Куйбышево (спорткомплекс «Инкомспорт») и Алушты (пос. Нижняя Кутузовка).

Согласно календарю, матчи турнира будут начинаться в 11 и 15 часов.

Первые матчи в группе «А» будут проведены 8 февраля, в них сыграют: ФК «Севастополь» — «КФУ-Бахчисарай» («Скиф», начало в 11 часов) и «ТСК-Таврия» — «Рубин Ялта» («Инкомспорт», начало в 15 часов).

Стартовые поединки в группе «B» будут сыграны 9 февраля. Встречаются: «Крылья Советов"-м — «Кафа» («Эволюция», начало в 11 часов) и «Крымтеплица» — ФК «Евпатория» («Арена-Крым», начало в 15 часов.

По регламенту турнира в финальном матче, который состоится 25 февраля в Севастополе, сыграют команды, занявшие первые места в своих группах.

Календарь розыгрыша Открытого зимнего Кубка Крымского футбольного союза в 2017 году*

Группа «А».

08.02.2017.

ст. Инкомспорт.

15.00.

ФК «ТСК-Таврия».

ФК «Рубин Ялта».

08.02.2017.

ст. СКИФ.

11.00.

ФК «Севастополь».

ФК «КФУ-Бахчисарай».

11.02.2017.

ст. СКИФ.

11.00.

ФК «Севастополь».

ФК «Рубин Ялта».

11.02.2017.

ст. СКИФ.

15.00.

ФК «Анжи-2».

ФК «КФУ-Бахчисарай».

14.02.2017.

ст. Н. Кутузовка.

11.00.

ФК «Рубин Ялта».

ФК «КФУ-Бахчисарай».

14.02.2017.

ст. СКИФ.

15.00.

ФК «Анжи-2».

ФК «ТСК-Таврия».

17.02.2017.

ст. СКИФ.

11.00.

ФК «Севастополь».

ФК «ТСК-Таврия».

17.02.2017.

ст. СКИФ.

15.00.

ФК «Анжи-2».

ФК «Рубин Ялта».

20.02.2017.

ст. СКИФ.

11.00.

ФК «Севастополь».

ФК «Анжи-2».

20.02.2017.

ст. Инкомспорт.

11.00.

ФК «ТСК-Таврия».

ФК «КФУ-Бахчисарай».

Группа «В».

09.02.2017.

ст. Эволюция.

11.00.

ФК «Крылья Советов» (м).

ФК «Кафа».

09.02.2017.

ст. Арена-Крым.

15.00.

ФК «Крымтеплица».

ФК «Евпатория».

13.02.2017.

ст. Эволюция.

11.00.

ФК «Крылья Советов» (м).

ФК Крымтеплица

13.02.2017.

ст. Арена-Крым.

11.00.

ФК «Кафа».

ФК «Кызылташ».

13.02.2017.

ст. Арена-Крым.

11.00.

ФК «Евпатория».

ФК «Сокол».

13.02.2017.

ст. Арена-Крым.

15.00.

ФК «Сокол».

ФК «Кызылташ».

16.02.2017.

ст. Эволюция.

11.00.

ФК «Крылья Советов» (м).

ФК «Кызылташ».

16.02.2017.

ст. Арена-Крым.

11.00.

ФК «Крымтеплица».

ФК «Сокол».

16.02.2017.

ст. Арена-Крым.

15.00.

ФК «Евпатория».

ФК «Кафа».

19.02.2017.

ст. Эволюция.

11.00.

ФК «Крылья Советов» (м).

ФК «Евпатория».

19.02.2017.

ст. Арена-Крым.

11.00.

ФК «Сокол».

ФК «Кафа».

19.02.2017.

ст. Арена-Крым.

15.00.

ФК «Крымтеплица».

ФК «Кызылташ».

22.02.2017.

ст. Эволюция.

11.00.

ФК «Крылья Советов» (м).

ФК «Сокол».

22.02.2017.

ст. Арена-Крым.

11.00.

ФК «Крымтеплица».

ФК «Кафа».

22.02.2017.

ст. Арена-Крым.

15.00.

ФК «Евпатория».

ФК «Кызылташ».

25.02.2017.

ст. СК «Севастополь».

Финал.

В случае участия в соревновании команды из Камеруна дополнительно состоятся матчи с:

— 09.02.2017 г. на ст. СКИФ в 15.00 часов, соперник — ФК «Анжи-2»;

— 11.02.2017 г. на ст. Инкомспорт в 11.00 часов, соперник — ФК «ТСК-Таврия»;

— 14.02.2017 г. на ст. СКИФ в 11.00 часов, соперник — ФК «Севастополь»;

— 17.02.2017 г. на ст. Н. Кутузовка в 11.00 часов, соперник — ФК «КФУ-Бахчисарай»;

— 20.02.2017 г. на ст. Н. Кутузовка в 11.00 часов, соперник — ФК «Рубин Ялта».

— Места и время начала матчей могут меняться в процессе соревнования.