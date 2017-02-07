8 февраля стартует розыгрыш Открытого зимнего Кубка КФС
С 8 по 25 февраля пройдет розыгрыш Открытого зимнего Кубка Крымского футбольного союза, в котором примут участие 11 команд.
Из них 7 коллективов, выступающие в чемпионате
Возможно, сыграет в розыгрыше Открытого зимнего Кубка КФС и команда из Камеруна (в группе «А»), которая пока не подтвердила свое участие в турнире.
В группе «А» сыграют: «ТСК-Таврия», «Севастополь», «Рубин Ялта», «КФУ-Бахчисарай», «Анжи-2».
Группа «B»: «Крымтеплица», «Евпатория», «Кафа», «Крылья Советов"-м, «Сокол» и «Кызылташ».
Матчи турнира будут проходит на полях Евпатории (спорткомплекс «Арена-Крым» и центр спорта «Эволюция»), Новопавловки (спорткомплекс «Скиф»), Куйбышево (спорткомплекс «Инкомспорт») и Алушты (пос. Нижняя Кутузовка).
Согласно календарю, матчи турнира будут начинаться в 11 и 15 часов.
Первые матчи в группе «А» будут проведены 8 февраля, в них сыграют: ФК «Севастополь» — «КФУ-Бахчисарай» («Скиф», начало в 11 часов) и «ТСК-Таврия» — «Рубин Ялта» («Инкомспорт», начало в 15 часов).
Стартовые поединки в группе «B» будут сыграны 9 февраля. Встречаются: «Крылья Советов"-м — «Кафа» («Эволюция», начало в 11 часов) и «Крымтеплица» — ФК «Евпатория» («Арена-Крым», начало в 15 часов.
По регламенту турнира в финальном матче, который состоится 25 февраля в Севастополе, сыграют команды, занявшие первые места в своих группах.
Календарь розыгрыша Открытого зимнего Кубка Крымского футбольного союза в 2017 году*
Группа «А».
08.02.2017.
ст. Инкомспорт.
15.00.
ФК «ТСК-Таврия».
ФК «Рубин Ялта».
08.02.2017.
ст. СКИФ.
11.00.
ФК «Севастополь».
ФК «КФУ-Бахчисарай».
11.02.2017.
ст. СКИФ.
11.00.
ФК «Севастополь».
ФК «Рубин Ялта».
11.02.2017.
ст. СКИФ.
15.00.
ФК «Анжи-2».
ФК «КФУ-Бахчисарай».
14.02.2017.
ст. Н. Кутузовка.
11.00.
ФК «Рубин Ялта».
ФК «КФУ-Бахчисарай».
14.02.2017.
ст. СКИФ.
15.00.
ФК «Анжи-2».
ФК «ТСК-Таврия».
17.02.2017.
ст. СКИФ.
11.00.
ФК «Севастополь».
ФК «ТСК-Таврия».
17.02.2017.
ст. СКИФ.
15.00.
ФК «Анжи-2».
ФК «Рубин Ялта».
20.02.2017.
ст. СКИФ.
11.00.
ФК «Севастополь».
ФК «Анжи-2».
20.02.2017.
ст. Инкомспорт.
11.00.
ФК «ТСК-Таврия».
ФК «КФУ-Бахчисарай».
Группа «В».
09.02.2017.
ст. Эволюция.
11.00.
ФК «Крылья Советов» (м).
ФК «Кафа».
09.02.2017.
ст.
15.00.
ФК «Крымтеплица».
ФК «Евпатория».
13.02.2017.
ст. Эволюция.
11.00.
ФК «Крылья Советов» (м).
ФК Крымтеплица
13.02.2017.
ст.
11.00.
ФК «Кафа».
ФК «Кызылташ».
13.02.2017.
ст.
11.00.
ФК «Евпатория».
ФК «Сокол».
13.02.2017.
ст.
15.00.
ФК «Сокол».
ФК «Кызылташ».
16.02.2017.
ст. Эволюция.
11.00.
ФК «Крылья Советов» (м).
ФК «Кызылташ».
16.02.2017.
ст.
11.00.
ФК «Крымтеплица».
ФК «Сокол».
16.02.2017.
ст.
15.00.
ФК «Евпатория».
ФК «Кафа».
19.02.2017.
ст. Эволюция.
11.00.
ФК «Крылья Советов» (м).
ФК «Евпатория».
19.02.2017.
ст.
11.00.
ФК «Сокол».
ФК «Кафа».
19.02.2017.
ст.
15.00.
ФК «Крымтеплица».
ФК «Кызылташ».
22.02.2017.
ст. Эволюция.
11.00.
ФК «Крылья Советов» (м).
ФК «Сокол».
22.02.2017.
ст.
11.00.
ФК «Крымтеплица».
ФК «Кафа».
22.02.2017.
ст.
15.00.
ФК «Евпатория».
ФК «Кызылташ».
25.02.2017.
ст. СК «Севастополь».
Финал.
В случае участия в соревновании команды из Камеруна дополнительно состоятся матчи с:
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— Места и время начала матчей могут меняться в процессе соревнования.
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