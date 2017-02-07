МВД фиксирует значительный рост использования пиротехники на футбольных матчах

«Мы отмечает рост использования пиротехники. Только во втором полугодии 2016 года установлено более 2 тысяч таких фактов», — сказал он.

По его словам, МВД зафиксировало два случая обнаружения крупных закладок пиротехнических средств на массовых спортивных мероприятиях.

Кроме того, согласно анализу МВД России, фиксируется снижение посещаемости спортивных мероприятий болельщиками. «Снижение посещаемости соревнований определенно связано с хулиганством, нецензурщиной, опасным для окружающих поведением спортивных фанатов, что отпугивает значительную часть законопослушного населения, особенно зрителей с детьми», — отметил он.

Так, по статистике МВД, в прошлом году «на фоне незначительного увеличения числа общих спортивных соревнований (на полпроцента), наблюдалось уменьшение количества зрителей на два процента», сказал Гербановский.