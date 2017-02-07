Александр Бородюк может вернуться в РФС

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Пока что-либо говорить на эту тему рано. У нас сформировался список кандидатов на должность спортивного директора, — заявил «Известиям» первый вице-президент РФС Никита Симонян. — Уже были проведены консультации на всех уровнях, но окончательный выбор — за президентом РФС.

Сам Александр Бородюк отказался комментировать свое возможное возвращение в Российский футбольный союз.

Александр Бородюк работал в системе РФС в 2002—2012 годах — на протяжении 10 лет он являлся вторым тренером национальной сборной России, ассистируя Валерию Газзаеву, Георгию Ярцеву, Юрию Семину, Гусу Хиддинку и Дику Адвокату. После увольнения Семина в 2006 году он временно исполнял обязанности главного тренера, проведя во главе национальной команды два товарищеских матча. При участии Александра Бородюка наша сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы 2008 года и в финальную часть чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.

Также в 2006 году специалист работал главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством молодежка оказалась в шаге от финала Евро-2007, который являлся отборочным этапом перед Олимпийскими играми-2008 в Пекине. В стыковых матчах соперником России стала Португалия. Первую игру дома подопечные Александра Бородюка выиграли со счетом 4:1, но затем главный тренер был отозван из молодежки по требованию Хиддинка. В итоге молодежная сборная не смогла удержать преимущество, со счетом 0:3 проиграла ответный выездной матч и не попала в финальную часть чемпионата.

По мнению президента московского «Торпедо», бывшего генерального директора РФС Александра Тукманова, кандидатура Александра Бородюка может стать для футбольного союза оптимальной.

— Если РФС сделает выбор в пользу Бородюка и он согласится, думаю, это будет правильный выбор, — сказал «Известиям» Александр Тукманов. — На мой взгляд, Александр Генрихович с этой работой справится. Он «футбольный человек», знает сильные и слабые стороны всего нашего футбольного хозяйства. Прежде всего спортивному директору РФС нужно будет в плотном контакте работать с клубами, из которых комплектуются сборные. Цели и задачи молодежных и юношеских команд в целом понятны: обеспечивать кадрами сборную России. Спортивный директор должен этот процесс координировать, и я думаю, что Бородюк сможет привнести в это дело свои идеи. От резерва зависит выступление главной сборной страны — где-то надо брать молодых футболистов, обкатывать их на международном уровне. И здесь очень важна роль молодежных и юношеских сборных, поскольку в наших клубах большинство позиций зачастую занимают иностранцы. Задача перед спортивным департаментом РФС в этих условиях стоит непростая.

После ухода из сборной по окончании Евро-2012 Александр Бородюк стал спортивным директором московского «Динамо», но покинул этот пост через четыре месяца. В июне 2013 года Александр Тукманов назначил его на аналогичную должность в «Торпедо». Через три месяца, после неудачного старта сезона в ФНЛ, пост главного тренера «автозаводцев» покинул Владимир Казаков. Вскоре эта работа была поручена Бородюку.

В ходе сезона-2013/2014 он сумел поднять «Торпедо» в зону стыковых матчей за право выступать в РФПЛ. По итогам переходных игр с «Крыльями Советов» (2:0, 0:0) под руководством Александра Бородюка черно-белые вернулись в высший эшелон российского футбола после восьмилетнего перерыва. .

В декабре 2015 года Александр Бородюк подписал трехлетний контракт с казахстанским «Кайратом». В марте 2016 года клуб из Алма-Аты стал победителем национального Суперкубка, но через месяц после этого тренер расторг контракт по собственному желанию.

31 января пост спортивного директора РФС покинул Николай Писарев, занимавший эту должность с 2010 года. За это время возглавляемая им молодежная сборная России впервые за 15 лет вышла в финальную часть чемпионата Европы, а юношеская сборная 1996 года рождения под руководством Дмитрия Хомухи выиграла золото Евро среди 17-летних и серебро среди 19-летних.