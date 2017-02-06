Адреса и график работы касс:

— Центральный офис продаж — улица Большая Садовая, д. 43/32 — с 10 до 20 часов.

— Creative Space — улица Суворова д. 52 «а», офис 301, 3 этаж — с 10 до 20 часов.

— БЦ Гедон — проспект Буденновский, д. 60 — с 10 до 19 часов.

— Дворец Спорта — переулок Халтуринский, д. 103, понедельник — пятница: с 10 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 17 часов.

Добавим, с 10 февраля продажа билетов начнется также в кассах стадиона «Олимп-2». При этом ФК «Ростов» не несет ответственности за билеты, купленные не у официальных представителей.