Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28668223/
5 февраля 2017, 16:53 | Футбол | ЮГА.ру

Защитник ФК «Кубань» Зотов перешел в «Крылья Советов»

Самарский ФК «Крылья Советов» объявил о подписании контракта с защитником «Кубани» Георгием Зотовым.

27-летний футболист прибыл в расположение клуба в Белеке и начал тренироваться с командой, сообщила пресс-служба клуба.

По словам гендиректора клуба Виталия Шашкова, контракт рассчитан до конца текущего сезона. После будет принято решение о его продлении, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в «Кубань» Зотов перешел год назад из махачкалинского «Анжи». В составе «желто-зеленых» игрок принял участие в 35 матчах, 12 из которых в РФПЛ.

Контракт краснодарского клуба с воспитанником московского «Спартака» истек 31 января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны

Путин попросил подумать о поправках в "пакет Яровой"

"Школа судебного репортера" пройдет в Краснодаре