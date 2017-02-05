Защитник ФК «Кубань» Зотов перешел в «Крылья Советов»

27-летний футболист прибыл в расположение клуба в Белеке и начал тренироваться с командой, сообщила пресс-служба клуба.

По словам гендиректора клуба Виталия Шашкова, контракт рассчитан до конца текущего сезона. После будет принято решение о его продлении, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в «Кубань» Зотов перешел год назад из махачкалинского «Анжи». В составе «желто-зеленых» игрок принял участие в 35 матчах, 12 из которых в РФПЛ.

Контракт краснодарского клуба с воспитанником московского «Спартака» истек 31 января.