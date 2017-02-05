Защитник ФК «Кубань» Зотов перешел в «Крылья Советов»
Самарский ФК «Крылья Советов» объявил о подписании контракта с защитником «Кубани» Георгием Зотовым.
27-летний футболист прибыл в расположение клуба в Белеке и начал тренироваться с командой, сообщила
По словам гендиректора клуба Виталия Шашкова, контракт рассчитан до конца текущего сезона. После будет принято решение о его продлении, передает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в «Кубань» Зотов перешел год назад из махачкалинского «Анжи». В составе «желто-зеленых» игрок принял участие в 35 матчах, 12 из которых в РФПЛ.
Контракт краснодарского клуба с воспитанником московского «Спартака» истек 31 января.
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