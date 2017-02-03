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https://sport.mail.ru/news/football/28655897/
3 февраля 2017, 17:39 | Футбол | АиФ Калининград

Прокуратура оштрафовала администрацию ФК «Балтика» за задержку зарплаты

Прокуратура оштрафовала администрацию калининградского футбольного клуба «Балтика» за задержку зарплат игрокам и сотрудникам, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура оштрафовала администрацию ФК Балтика за задержку зарплаты - Фото Увеличить
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«Администрация ФК вопреки положениям ст. 136 Трудового кодекса РФ, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного и трудовых договоров допустила задолженность перед 61 сотрудником клуба по заработной плате за сентябрь-ноябрь 2016 года на сумму более 11 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

«Рублем» за это ответит гендиректор клуба — ему выписан штраф на 15 тысяч рублей, а также сам клуб (необходимо выплатить 40 тысяч рублей штрафа).

Отметим, что задолженность по зарплате перед игроками и сотрудниками уже погашена.
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