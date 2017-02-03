Прокуратура оштрафовала администрацию ФК «Балтика» за задержку зарплаты
Прокуратура оштрафовала администрацию калининградского футбольного клуба «Балтика» за задержку зарплат игрокам и сотрудникам, сообщается на сайте ведомства.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Администрация ФК вопреки положениям ст. 136 Трудового кодекса РФ, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного и трудовых договоров допустила задолженность перед 61 сотрудником клуба по заработной плате за
«Рублем» за это ответит гендиректор клуба — ему выписан штраф на 15 тысяч рублей, а также сам клуб (необходимо выплатить 40 тысяч рублей штрафа).
Отметим, что задолженность по зарплате перед игроками и сотрудниками уже погашена.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter