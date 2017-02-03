«Волга» признана банкротом

Суд также постановил открыть конкурсное производство в отношении имущества должника сроком на шесть месяцев.

«Волга» снялась с первенства России в июне 2016 года. Решение связано с невозможностью обеспечить деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010—2011 году.

В октябре стало известно о том, что РФС обратился к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву с просьбой помочь выплатить долги четверым игрокам клуба, а также бывшему тренеру Андрею Талалаеву на общую сумму около 10 миллионов рублей. В правительстве области заявили, что сделают все возможное, чтобы разобраться с долгами «Волги».