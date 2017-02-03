Суд признал банкротом нижегородский футбольный клуб «Волга»
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Нижегородской области признал несостоятельным футбольный клуб «Волга» из Нижнего Новгорода по иску коммерческой организации и взыскал с него около 10 млн рублей в пользу должника. Об этом сообщили в
пресс-службе суда.
«Решением суда в отношении Ассоциации «Футбольный клуб «Волга» (Нижний Новгород) прекращена процедура наблюдения. Клуб признан несостоятельным (банкротом)», — сообщили в
В июне 2016 года «Волга» был расформирована. Решение связано с невозможностью обеспечить деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010—2011 годах предыдущим руководством клуба.
В сентябре 2016 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Волга». С иском о взыскании многомилионных долгов к команде обратились несколько организаций.
В октябре стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) обратился к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву с просьбой помочь выплатить долги четверым игрокам клуба, а также бывшему тренеру Андрею Талалаеву на общую сумму около 10 млн рублей. В правительстве области заявили, что сделают все возможное, чтобы разобраться с долгами «Волги».