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https://sport.mail.ru/news/football/28655439/
3 февраля 2017, 17:02 | Футбол | ТАСС

Суд признал банкротом нижегородский футбольный клуб «Волга»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Нижегородской области признал несостоятельным футбольный клуб «Волга» из Нижнего Новгорода по иску коммерческой организации и взыскал с него около 10 млн рублей в пользу должника. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решением суда в отношении Ассоциации «Футбольный клуб «Волга» (Нижний Новгород) прекращена процедура наблюдения. Клуб признан несостоятельным (банкротом)», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что решение вынесено по иску организации «Сапфир», в пользу которой с «Волги» будет взыскано около 10 млн рублей. Суд также постановил открыть конкурсное производство в отношении имущества должника — клуба «Волга», сроком на шесть месяцев.

В июне 2016 года «Волга» был расформирована. Решение связано с невозможностью обеспечить деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010—2011 годах предыдущим руководством клуба.

В сентябре 2016 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Волга». С иском о взыскании многомилионных долгов к команде обратились несколько организаций.

В октябре стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) обратился к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву с просьбой помочь выплатить долги четверым игрокам клуба, а также бывшему тренеру Андрею Талалаеву на общую сумму около 10 млн рублей. В правительстве области заявили, что сделают все возможное, чтобы разобраться с долгами «Волги».

Волга НН
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