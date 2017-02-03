Суд признал банкротом нижегородский футбольный клуб «Волга»

«Решением суда в отношении Ассоциации «Футбольный клуб «Волга» (Нижний Новгород) прекращена процедура наблюдения. Клуб признан несостоятельным (банкротом)», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что решение вынесено по иску организации «Сапфир», в пользу которой с «Волги» будет взыскано около 10 млн рублей. Суд также постановил открыть конкурсное производство в отношении имущества должника — клуба «Волга», сроком на шесть месяцев.

В июне 2016 года «Волга» был расформирована. Решение связано с невозможностью обеспечить деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010—2011 годах предыдущим руководством клуба.

В сентябре 2016 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Волга». С иском о взыскании многомилионных долгов к команде обратились несколько организаций.

В октябре стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) обратился к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву с просьбой помочь выплатить долги четверым игрокам клуба, а также бывшему тренеру Андрею Талалаеву на общую сумму около 10 млн рублей. В правительстве области заявили, что сделают все возможное, чтобы разобраться с долгами «Волги».