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https://sport.mail.ru/news/football/28654239/
3 февраля 2017, 15:43 | Футбол | Интерфакс

Школа-интернат для юных футболистов появится в Екатеринбурге

Екатеринбург. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в пятницу посетил комплекс Уральской футбольной академии в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики губернатора.

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Отмечается, что комплекс был открыт после масштабной реконструкции в 2014 году и стал первым объектом в России, построенным по программе подготовки страны к мундиалю. Здесь есть футбольное поле с натуральным газоном, трибуны на 10 тыс. зрителей и крытый стадион, на котором тренируются ученики спортшкол и футбольный клуб «Урал».

«В 2018 году стадион будет служить площадкой для предсоревновательных тренировок», — говорится в сообщении.

Также власти региона планируют создать на базе комплекса интернат для юных футболистов. В. Мутко одобрил существующие наработки по этому проекту.

«Проектируйте, мы вам поможем. Мы должны в целом сделать проект, чтобы была не только гостиница, но и весь спортивный и учебный комплекс», — приводятся в сообщении слова В. Мутко.

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