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https://sport.mail.ru/news/football/28651785/
3 февраля 2017, 13:41 | Футбол | ТАСС

ФИФА заключила соглашение с компанией, занимающейся выявлением договорных матчей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) заключила соглашение со швейцарской компанией «Спортрадар», которая занимается отслеживанием и выявлением договорных матчей. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«Сохранение целостности игры имеет первостепенное значение для ФИФА, — сказал президент организации Джанни Инфантино. — Принимая во внимание, что договорные матчи являются серьезной проблемой для всех, кто любит футбол, ФИФА будет работать с компанией “Спортрадар”, мировым лидером в области обнаружения манипуляций в футбольных матчах».
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