ФИФА заключила соглашение с компанией, занимающейся выявлением договорных матчей

«Сохранение целостности игры имеет первостепенное значение для ФИФА, — сказал президент организации Джанни Инфантино. — Принимая во внимание, что договорные матчи являются серьезной проблемой для всех, кто любит футбол, ФИФА будет работать с компанией “Спортрадар”, мировым лидером в области обнаружения манипуляций в футбольных матчах».