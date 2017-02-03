ФИФА заключила соглашение с компанией, занимающейся выявлением договорных матчей
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) заключила соглашение со швейцарской компанией «Спортрадар», которая занимается отслеживанием и выявлением договорных матчей. Об этом сообщает
пресс-служба ФИФА.
«Сохранение целостности игры имеет первостепенное значение для ФИФА, — сказал президент организации Джанни Инфантино. — Принимая во внимание, что договорные матчи являются серьезной проблемой для всех, кто любит футбол, ФИФА будет работать с компанией “Спортрадар”, мировым лидером в области обнаружения манипуляций в футбольных матчах».
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