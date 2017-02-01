Комитет ФИФА по управлению создал рабочую группу по вопросу прав человека

Заседание комитета ФИФА по управлению состоялось 26 января в Цюрихе. В заседании приняли участие глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино и генсек организации Фатма Самура.

Кроме рабочей группы по вопросу в области политики прав человека была создана рабочая группа по работе над выборными принципами. Координировать деятельность рабочих групп будут члены комитета юстиции — бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нэви Пиллай и экс-президент Европейского университетского института Джозеф Вейлер.