Комитет ФИФА по управлению создал рабочую группу по вопросу прав человека
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Глава комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро создал рабочую группу по вопросу в области политики прав человека, сообщается на официальном сайте организации.
Заседание комитета ФИФА по управлению состоялось 26 января в Цюрихе. В заседании приняли участие глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино и генсек организации Фатма Самура.
Кроме рабочей группы по вопросу в области политики прав человека была создана рабочая группа по работе над выборными принципами. Координировать деятельность рабочих групп будут члены комитета юстиции — бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нэви Пиллай и
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