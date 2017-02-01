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https://sport.mail.ru/news/football/28625659/
1 февраля 2017, 13:56 | Футбол | ТАСС

IFAB обсудит вопрос внедрения временного удаления за желтую карточку в футболе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 3 марта на общем собрании организации обсудит возможность внедрения в качестве эксперимента временного удаления за желтую карточку в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

<em>МОСКВА 1 февраля. /ТАСС/. </em>Международный совет футбольных ассоциаций (<span class=error>IFAB</span>) 3 марта на общем собрании организации обсудит возможность внедрения в качестве эксперимента временного удаления за желтую карточку в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>). Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Международной федерации футбола (ФИФА). Увеличить
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IFAB может предложить опробовать нововведение в юношеских и молодежных турнирах, проходящих под эгидой УЕФА.
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