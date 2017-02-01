IFAB обсудит вопрос внедрения временного удаления за желтую карточку в футболе
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 3 марта на общем собрании организации обсудит возможность внедрения в качестве эксперимента временного удаления за желтую карточку в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
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IFAB может предложить опробовать нововведение в юношеских и молодежных турнирах, проходящих под эгидой УЕФА.
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