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Встреча 18-го тура РФПЛ состоится на стадионе «Олимп-2», за день до этого молодежные составы команд сыграют в Батайске, сообщает пресс-служба донского клуба.

Как рассказал «Спорт-Экспрессу» спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов, перенос игры связан с погодными условиями, поле на стадионе Томска будет готово к проведению матча только к 18 марта. Кудряшов добавил, что «Ростов» полностью взял на себя расходы, связанные с чартером и проживанием сибирской команды.

Первый официальный матч в этом году желто-синие проведут на своем поле 16 февраля в рамках Лиги Европы. Соперником станет «Спарта» из Праги.

Как сообщали Юга.ру, фанатов чешской команды не пустят на этот матч с «Ростовом».