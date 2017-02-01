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https://sport.mail.ru/news/football/28622822/
1 февраля 2017, 11:48 | Футбол | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Футбольный матч «Томь» — «Ростов» перенесли в Ростов-на-Дону

Матч чемпионата России по футболу между «Томью» и «Ростовом», запланированный на 3 марта, перенесли из Томска в Ростов-на-Дону.

Матч чемпионата России по футболу между Томью и Ростовом запланированный на 3 марта перенесли из Томска в Ростов-на-Дону. Увеличить
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Встреча 18-го тура РФПЛ состоится на стадионе «Олимп-2», за день до этого молодежные составы команд сыграют в Батайске, сообщает пресс-служба донского клуба.

Как рассказал «Спорт-Экспрессу» спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов, перенос игры связан с погодными условиями, поле на стадионе Томска будет готово к проведению матча только к 18 марта. Кудряшов добавил, что «Ростов» полностью взял на себя расходы, связанные с чартером и проживанием сибирской команды.

Первый официальный матч в этом году желто-синие проведут на своем поле 16 февраля в рамках Лиги Европы. Соперником станет «Спарта» из Праги.

Как сообщали Юга.ру, фанатов чешской команды не пустят на этот матч с «Ростовом».
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