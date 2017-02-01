Футбольный матч «Томь» — «Ростов» перенесли в Ростов-на-Дону
Матч чемпионата России по футболу между «Томью» и «Ростовом», запланированный на 3 марта, перенесли из Томска в
Ростов-на-Дону.
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Встреча 18-го тура РФПЛ состоится на стадионе «Олимп-2», за день до этого молодежные составы команд сыграют в Батайске, сообщает
Как рассказал «Спорт-Экспрессу» спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов, перенос игры связан с погодными условиями, поле на стадионе Томска будет готово к проведению матча только к 18 марта. Кудряшов добавил, что «Ростов» полностью взял на себя расходы, связанные с чартером и проживанием сибирской команды.
Первый официальный матч в этом году
Как сообщали Юга.ру, фанатов чешской команды не пустят на этот матч с «Ростовом».
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