Игроки «Кубани» начали покидать клуб

Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник Арсен Хубулов продолжит карьеру в махачкалинском «Анжи». Воспитанник осетинского футбола пополнил состав «Кубани» в августе 2013 года, проведя с тех пор в составе команды 82 матча и отметившись в них семью забитыми мячами.

Также достигнута договоренность о прекращении трудовых отношений с Владимиром Ильиным. Игрок продолжит свою карьеру также в клубе Премьер лиги — екатеринбургском «Урале».