Николай Писарев: Ушел по собственному желанию

Спортивный директор РФС Николай Писарев, покинувший во вторник свой пост, объяснил «Советскому спорту» причины ухода.

— Сами попросили о расторжении контракта? Или это произошло по соглашению сторон?

— Сам. Моя инициатива.

— Это связано с появлением вас на другой работе?

— С желанием тренировать.

— Сборную Белоруссии?

— Будет это клуб или сборная, пока говорить рано.

— С руководством РФС перед уходом побеседовали?

— Пока беседы не было. Надеюсь, состоится. С генеральным директором Александром Алаевым разговор состоялся, конечно. И Виталий Леонтьевич Мутко в курсе.

— Вам пожелали удачи? Или, может, пытались удержать?

— Пожелали удачи и выразили понимание. Все-таки это осознанный выбор. Как будет дальше — решать мне.

— Кто займет пост спортивного директора после вас?

— Это уже вопрос не ко мне.

— Но вы хотя бы знаете?

— Нет. И не хотел бы, если честно, комментировать этот вопрос. Занимаюсь сейчас своими делами. Со дня на день, надеюсь, с моим трудоустройством наступит определенность.