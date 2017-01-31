Николай Писарев: Ушел по собственному желанию
Спортивный директор РФС Николай Писарев, покинувший во вторник свой пост, объяснил «Советскому спорту» причины ухода.
Спортивный директор РФС Николай Писарев, покинувший во вторник свой пост, объяснил «Советскому спорту» причины ухода.
— Сами попросили о расторжении контракта? Или это произошло по соглашению сторон?
— Сам. Моя инициатива.
— Это связано с появлением вас на другой работе?
— С желанием тренировать.
— Сборную Белоруссии?
— Будет это клуб или сборная, пока говорить рано.
— С руководством РФС перед уходом побеседовали?
— Пока беседы не было. Надеюсь, состоится. С генеральным директором Александром Алаевым разговор состоялся, конечно. И Виталий Леонтьевич Мутко в курсе.
— Вам пожелали удачи? Или, может, пытались удержать?
— Пожелали удачи и выразили понимание.
— Кто займет пост спортивного директора после вас?
— Это уже вопрос не ко мне.
— Но вы хотя бы знаете?
— Нет. И не хотел бы, если честно, комментировать этот вопрос. Занимаюсь сейчас своими делами. Со дня на день, надеюсь, с моим трудоустройством наступит определенность.
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