«Урал» заключил контракт с футболистом Ильиным
Отмечается, что 24-летний игрок присоединится к команде на втором кипрском сборе.
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал долгосрочный контракт с нападающим Владимиром Ильиным. Об этом сообщает
Отмечается, что 24-летний игрок присоединится к команде на втором кипрском сборе.
Предыдущей командой Ильина была краснодарская «Кубань», куда он перешел летом 2016 года. В нынешнем сезоне в ее составе он провел 24 матча и отметился двумя забитыми мячами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter