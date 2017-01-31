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31 января 2017, 16:21 | Футбол | ТАСС

«Урал» заключил контракт с футболистом Ильиным

Отмечается, что 24-летний игрок присоединится к команде на втором кипрском сборе.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал долгосрочный контракт с нападающим Владимиром Ильиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 24-летний игрок присоединится к команде на втором кипрском сборе.

Предыдущей командой Ильина была краснодарская «Кубань», куда он перешел летом 2016 года. В нынешнем сезоне в ее составе он провел 24 матча и отметился двумя забитыми мячами.
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