5 трансферных интриг последнего дня дозаявок в Европе

Перейдёт ли Иванович в «Зенит»?

Сразу извинимся перед читателями — текст написан накануне вечером, потому информация по сербу может быть устаревшей. Так или иначе, Бранислав близок к возвращению в Россию. Он уже согласовал с «Зенитом» личный контракт и перейдёт в питерский клуб на правах свободного агента. Защитник подпишет (подписал?) контракт с «Зенитом» по системе «2,5+1».



Опытный защитник, блестяще адаптированный к России, «Зениту» как минимум не помешает. А вот Антонио Конте будет по нему скучать. Если, конечно итальянский тренер «Челси» говорит правду: «Он сыграл много игр за “Челси” и выиграл много трофеев здесь. Ему 32 года, и он может играть ещё много лет на самом высоком уровне, но важно уважать решение игрока. Если кто-то не играет так много, как хочет, то может принять решение уйти в другую команду. Я с уважением отношусь к нему и буду жалеть, если Иванович уйдёт. Когда начинаешь сезон с определённым составом, пытаешься создать связь между штабом и игроками. Поэтому мы сожалеем, если кто-то решает уйти. Но мы знаем, что это футбол, и потому готовы к любой ситуации».

Купит ли «Челси» Дембеле?

Ух и развелось товарищей с такой фамилией. Сразу проясним: речь не о Мусе Дембеле из «Тоттенхэме». И даже не о Усмане Дембеле из «Боруссии» Дортмунд. Существует ещё и Мусса (с двумя «с», просим заметить) — молодой форвард «Селтика». Французу 20 лет, и в Англии он давно котируется высоко. Дембеле классно играл за «Фулхэм», пусть и в Чемпионшипе. Сейчас молниеносный форвард штампует голы в лучшей команде Шотландии — «Селтике». К нему не первый день проявляют интерес клубы АПЛ. «Вест Хэм» и «Саутгемптон» уже пытались выкупить нападающего, но их отпугнул ценник. За Дембеле «Селтик» просит 40 млн евро. Если верить SkySports (а им обычно можно верить), «Челси» готов выложить такую сумму.



Тогда, вполне возможно, мы наконец запомним всех людей с фамилией Дембеле.

Где окажется Кирилл Панченко?

Трансферное окно у нас закрывается не сегодня, но, тем не менее, вопрос может решиться в ближайшее время. Панченко уже покинул сбор «Динамо» — официально «по семейным обстоятельствам». На деле форвард может как перейти в «Локомотив», так и вернуться в ЦСКА. Ну, или, собственно, остаться в «Динамо»… В общем, ситуация запутанная. Мы попросили генерального директора армейцев Романа Бабаева немного её разъяснить.



Ну что ж, немного и разъяснили.



— Есть информация, что право выкупа Кирилла Панченко на выгодных условиях действует для «Динамо» только этой зимой. Это правда?

— Не совсем так. Не хотелось бы раскрывать все нюансы, поскольку у нас с «Динамо» действует соглашение о конфиденциальности условий аренды Кирилла.



— В ЦСКА по-прежнему заинтересованы в том, чтобы вернуть Панченко?

— Мы никогда не скрывали заинтересованности в его возвращении. Насколько мне известно, сам Кирилл тоже готов вновь оказаться в ЦСКА. Но есть «Динамо», мы уважаем их позицию в этом вопросе. Единственное решение — прийти к общему компромиссу. Диалог всё ещё открыт, а досрочное погашение арендного соглашения возможно только в результате обоюдного согласия сторон.



— Виктор Панченко, отец и агент Кирилла, теперь работает в «Локо». Приближает ли это трансфер младшего Панченко?

— Кирилл может продолжить карьеру не только в «Локомотиве», а вообще где угодно. Что касается Виктора Панченко, то с ним у нас прекрасные отношения. Не думаю, что здесь возможна некая двойная игра. По крайней мере, мне об этом ничего не известно.

Удержит ли «Ростов» Азмуна?

«Ростов», как мы все знаем, пошумел в Европе. Особенно это удалось Сердару Азмуну. Заметили впечатляющую игру иранца не только мы, но и скауты серьёзных клубов. Азмуном интересуются и в Испании, и в Англии, и в Италии. Более вероятен трансфер форварда летом, но и зимой он не исключён. Так, на Азмуна нацелился «Вильярреал». Испанцы сейчас улаживают детали трансфера Алешандре Пато в Китай. Как только сделка будет завершена — «жёлтая подводная лодка» переключит внимание на поиски форварда. Одним из основных кандидатов считается Азмун. Кто знает, быть может, уже сегодня чемпионат России покинет чуть ли не лучший его форвард.

Подпишет ли «Зенит» Мистера Проппера?

Сага с переходом голландского полузащитника известна всем. Ну, или почти всем. Уж больно много новостей было в последние дни. Сам полузащитник ПСВ не скрывает, что «Зенит» хочет его приобрести. Голландский клуб вроде бы официально заявил, что не продаст Проппера. Однако, судя по всему, переговоры о трансфере Дэйви до сих пор ведутся. Цена вопроса — 15 млн евро. Трансферная цена игрока — 10 млн евро.

Как это часто бывает, европейцы хотят выбить из «богатых русских» побольше деньжат. «Зенит» нынче учится их считать, стараясь не выкладывать неоправданные суммы за футболистов. Потому история может разрешиться как угодно. Мы обещаем лишь одно — следить за ней с тем же рвением, с каким Мистер Проппер приводит наши дома в порядок.