Семь искусственных футбольных полей оборудуют в Москве в 2017 году

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина искусственные футбольные поля должны появятся в каждом округе столицы. В этом году мы построим 7 таких полей», — сказал Бочкарев.

Он уточнил, что новые поля появятся на Фестивальной улице для воспитанников спортшколы № 76 и в Студеном проезде для воспитанников спортшколы № 80. На пересечении улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской, соорудят поле для юных футболистов спортшколы «Трудовые резервы».

Еще одно поле на стадионе «Олимп» на Суздальской улице создадут для еще одной школы «Трудовые резервы». Кроме того, новое поле появится на улице Паустовского. Здесь будут тренироваться ученики спортшколы № 30. Также новое поле появится в составе спортивного комплекса Олимпийской деревни на Мичуринском проспекте и на территории спортшколы «Спутник» в Зеленограде.

«Все поля оснащены системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортивной школы смогут играть на высококачественной искусственной траве для открытых полей, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики, минимизируют риск получения травм, позволяет проводить тренировки в течение всего года», — подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что в инфраструктуру полей входят мобильные трибуны, административные здания в которых разместятся кабинеты для персонала и вспомогательные помещения, раздевалки и душевые, тренировочные помещения для обучающего процесса, буфеты и другие помещения.