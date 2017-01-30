Подставные судьи обслуживали несколько матчей в Турции с участием «Амкара» и «Уфы»
Один действующий и трое бывших футбольных арбитра из Румынии обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, представляясь выходцами из других стран. Среди обслуживаемых ими матчей были и игры с участием российских клубов «Амкар» и «Уфа». Об этом сообщает румынский портал Gazeta Sporturilor.
По данным портала, арбитры представлялись гражданами Турции, Словении и Болгарии. Встречи, на которых они работали, можно назвать немного странными, отмечает портал. На этих матчах назначались пенальти, которые требовалось перебить, если удар не был реализован с первой попытки. Кроме того, на них были замечены резкие движения букмекерских коэффициентов.
Гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов высказал мнение, что возможные судейские махинации в товарищеских матчах, в которых приняли участие «Уфа» и пермский «Амкар», должны рассматривать компетентные органы Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA). «Если такая ситуация произошла, я верю. Все может быть. Потому что судейство было не очень хорошим», — цитирует ТАСС господина Газизова.
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