Подставные судьи обслуживали несколько матчей в Турции с участием «Амкара» и «Уфы»

По данным портала, арбитры представлялись гражданами Турции, Словении и Болгарии. Встречи, на которых они работали, можно назвать немного странными, отмечает портал. На этих матчах назначались пенальти, которые требовалось перебить, если удар не был реализован с первой попытки. Кроме того, на них были замечены резкие движения букмекерских коэффициентов.



Гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов высказал мнение, что возможные судейские махинации в товарищеских матчах, в которых приняли участие «Уфа» и пермский «Амкар», должны рассматривать компетентные органы Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA). «Если такая ситуация произошла, я верю. Все может быть. Потому что судейство было не очень хорошим», — цитирует ТАСС господина Газизова.