Удивительная закономерность. Почему в России нет Пеле и Марадон

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О том, ждать ли от сборной чего-либо на грядущем чемпионате мира, всерьёз рассуждать не повернётся язык даже у самых отчаянных оптимистов. Недалеко ушли и российские клубы, давно уже не добивавшиеся чего-либо в еврокубках. Почему это происходит — вопрос сложный. Но очевидно, что корни проблемы в подготовке молодых футболистов.

Вера Подскребко, главный тренер и «хранительница очага» в московской футбольной школе «Фортуна» работает на износ. Вот только… «Сложно всё это, — с горечью признаётся она. — По-настоящему здоровых ребят в Москве очень мало, едва ли четверть из них способна в будущем вынести нагрузки большого футбола. Экология».

Москвичу пробиться в состав серьёзного местного клуба давно уже сложно, почти невозможно, считает она. Многое убивают огромные расстояния, так как нечасто встретишь семью, которая может при нашем ритме жизни возить ребёнка через огромный город на тренировки каждый день. В итоге, если мальчик не попадёт в «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» или «Спартак», то родителям придётся брать на себя все расходы… и тут талант отходит на второй план.

«Поэтому столичные клубы давно уже делают ставку не на москвичей, они ищут таланты на юге и на Урале, забирают в свои интернаты и пытаются из них что-то вырастить», — говорит Подскребко.

В погоне за…

Хорошо, пусть на юге, пусть на Урале… Но что же мешает создать настоящих звёзд из тех, кого разглядели на окраинах и увезли в Москву? Погоня за результатом, как это ни удивительно. Страна, пытающаяся с детских лет вбить маленькому футболисту в голову желание побеждать всех, всегда и везде, терпит фиаско.

Ильяс Шахбазов, главный тренер одного из отделений московской сети детских футбольных школ, стажировался в легендарном «Аяксе» и в течение пяти лет работал с голландскими футбольными тренерами: «За что мы любим и ценим великих игроков? За их неповторимость, яркую индивидуальность. Но это отбивается сразу и напрочь. Представьте себе чувства ребёнка: он выходит на поле с уже немного дрожащими от волнения ногами (я по себе это помню), а на него с бровки орёт тренер, с трибуны — отец. И в голове только одна мысль: “Я не должен никого подвести, я не имею права проиграть, я не должен ошибиться…” Какая уж тут импровизация?».

Шахбазов приводит пример своего голландского наставника и куратора. «Тот, видя, как я каждую минуту пытаюсь учить своих игроков, спокойно остановил меня и с улыбкой сказал: “Дай им свободу, дай им возможность самим принимать решения и ошибаться, а сам в это время подмечай их ошибки и думай, как их исправить. От этого ты только вырастешь как тренер, и твои ребята вырастут вместе с тобой. Они не должны быть роботами, ты всё равно не сыграешь за них”».

Его коллега Норайр Тадевосян добавляет: «В Европе от маленького футболиста никто не требует результата. Ему дают играть в своё удовольствие и просто развивают его, помогают раскрыть его лучшие стороны. У нас молодому игроку, выпускнику футбольной школы, даётся всего один шанс. Точнее, половинка шанса. Всего месяц, чтобы понравиться тренерам дубля. Если этого не произошло, всё кончено. Представляете, как он волнуется? И как это влияет на всё, что он делает? Во Франции даётся четыре года, чтобы себя проявить. А у нас всего месяц. Если нет — футбол для тебя закончился!».

Не всё так плохо?

Лучший футболист СССР 1991 года, победитель чемпионата Европы во главе юношеской сборной России Игорь Колыванов уверен, что не всё так плохо с молодыми кадрами в стране.

«Всё у нас есть. Есть перспективные ребятишки, которые умеют играть в футбол. И по всей России им сейчас уделяется повышенное внимание. Появляется всё больше академий футбола, создаются поля — и искусственные и натуральные — поэтому рост есть. На крупных детских турнирах я наблюдаю десятилетних мальчишек, которые показывают очень приличный уровень. И это уже совсем не то, что было ещё несколько лет назад», — говорит он.

«Нужно время, чтобы компенсировать тот провал, который произошёл в девяностые годы, когда массово закрывались футбольные школы, не хватало полей. Сейчас очень многое делается для развития детского футбола, и это непременно принесёт плоды. В ближайшие годы, поверьте мне на слово, у нас появятся и новые Бобровы, и новые Черенковы. Я видел их своими глазами, они уже существуют и просто пока ещё растут», — считает Колыванов.

Когда будет прорыв? К домашнему чемпионату мира вряд ли, считает знаменитый футболист, а к следующему «Евро» уже стоит многого ждать. Посмотрим.