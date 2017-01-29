«Евпатория» с крупным счетом обыграла «Кызылташ»

— Погода нормальная, вполне футбольная, — сказал главный тренер ФК «Евпатория» Владимир Мартынов, реагируя на реплику одного из болельщиков, заметившего, что сегодня несколько холодновато. — Ветра почти нет. Светит солнышко, играть можно, — подытожил Владимир Владимирович.

Едва он произнёс эти слова, как из раздевалки на предыгровую разминку вышла первая группа футболистов ФК «Евпатория», во главе которой был капитан «горожан» Иван Войтенко, на днях присоединившийся к команде, правда, перед стартовым поединком с 2017 года Иван успел провести всего одну тренировку. Если есть Войтенко, то должен быть где-то рядом и его «братишка» — Дмитрий Клочко. Парни так сдружились, что не иначе, как братьями себя не называют. И точно, через несколько минут на стадионе спорткомплекса «Арена-Крым» появился и Дмитрий. Он только вчера приехал и поэтому принять участие в игре не мог. Учитывая, что раньше других вернулся полузащитник Длявер Нуридинов, то можно сказать: руководству ФК «Евпатория» вновь удалось практически полностью сохранить состав. Остаётся только дождаться, когда к «евпаторийцам» присоединится защитник Максим Давидчук. Мы ждём тебя, Максим.

Соперник по контрольной игре, ялтинский «Кызылташ» существует всего первый сезон и играет в любительском чемпионате Крыма, но цели перед собой ставит большие — попадание в элиту крымского футбола, но при этом руководство клуба из Ялты не намерено спешить, постепенно готовя базу для качественного шага вперёд. Среди игроков, которые сейчас вместе с «Кызылташем» готовятся к сезону, есть и хорошо знакомые евпаторийцам футболисты — полузащитник Константин Жогин, защитник Алексей Салашинский и вратарь Андрей Милевский.

Контрольная игра, как и ожидалось, прошла с преимуществом хозяев поля, особенно в первом тайме, хотя за стартовые сорок пять минут «евпаторийцам» удалось забить всего один гол, он на счету Николая Хомича (45-я минута), замкнувшего прострел Назима Эюпова.

Во втором тайме состав «горожан» почти полностью поменялся, на поле остался только автор результативной передачи Эюпов, но минуте на 60-й и его заменили. До конца встречи футболисты ФК «Евпатория» ещё дважды отметились в воротах «Кызылташа», сделали это Евгений Харченко (68-я минута) и Сейхан Алиев (88-я). Стоит отметить, что именно Сейхан после перерыва вывел команду на поле в качестве капитана. С дебютом!

Итоговая победа ФК «Евпатория» 3:0 приятна, но главная цель подобных матчей — дать футболистам возможность «почувствовать» мяч, наработать связи, а тренерскому штабу — посмотреть, где и что надо подкорректировать.

После игры главный тренер «горожан» Владимир Мартынов был доволен результатом, заметив при этом, что не хватало движения: «Ребята проделали уже большой объём работы, поэтому сегодня им не хватало скорости, — сказал Мартынов. — Ноги пока не успевают за мыслью. Ничего страшного, главное сейчас набрать физические кондиции и привести всех игроков к возобновлению сезона к одному знаменателю».