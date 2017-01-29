ФК «Краснодар» пополнил защитник Роман Шишкин

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

С «Краснодаром» игрок проведет шесть месяцев. К команде он присоединился сегодня, в день начала сбора в Испании.

Свою футбольную карьеру Роман Шишкин начал в 2004 году — в составе «Спартака» футболист дебютировал в матче чемпионата России против «Кубани». Со «Спартаком» в 2006 и 2007 годах он завоевывал серебро национального чемпионата. В 2009 был отдан в аренду в «Крылья Советов». Летом 2010 года Романа пригласил другой московский клуб — «Локомотив», в котором он выступал до настоящего времени и выиграл с ним бронзу чемпионата России-2013/2014 и Кубок России-2014/2015.