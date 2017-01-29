Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28589684/
29 января 2017, 17:28 | Футбол | ГТРК «Кубань»

ФК «Краснодар» пополнил защитник Роман Шишкин

ФК «Краснодар» пополнил защитник Роман Шишкин. 30-летний футболист перешел в стан «горожан» из московского «Локомотива» на правах аренды.

30-летний футболист перешел в стан горожан из московского Локомотива на шесть месяцев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

С «Краснодаром» игрок проведет шесть месяцев. К команде он присоединился сегодня, в день начала сбора в Испании.

Свою футбольную карьеру Роман Шишкин начал в 2004 году — в составе «Спартака» футболист дебютировал в матче чемпионата России против «Кубани». Со «Спартаком» в 2006 и 2007 годах он завоевывал серебро национального чемпионата. В 2009 был отдан в аренду в «Крылья Советов». Летом 2010 года Романа пригласил другой московский клуб — «Локомотив», в котором он выступал до настоящего времени и выиграл с ним бронзу чемпионата России-2013/2014 и Кубок России-2014/2015.

В сборной России футболист дебютировал в марте 2007 года. Провел в составе главной национальной дружины 13 матчей, в которых голов не забивал, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 января

Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео

Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом

В желудке девушки нашли 150 живых червей