ФК «Краснодар» пополнил защитник Роман Шишкин
ФК «Краснодар» пополнил защитник Роман Шишкин. 30-летний футболист перешел в стан «горожан» из московского «Локомотива» на правах аренды.
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С «Краснодаром» игрок проведет шесть месяцев. К команде он присоединился сегодня, в день начала сбора в Испании.
Свою футбольную карьеру Роман Шишкин начал в 2004 году — в составе «Спартака» футболист дебютировал в матче чемпионата России против «Кубани». Со «Спартаком» в 2006 и 2007 годах он завоевывал серебро национального чемпионата. В 2009 был отдан в аренду в «Крылья Советов». Летом 2010 года Романа пригласил другой московский клуб — «Локомотив», в котором он выступал до настоящего времени и выиграл с ним бронзу чемпионата России-2013/2014 и Кубок России-2014/2015.
В сборной России футболист дебютировал в марте 2007 года. Провел в составе главной национальной дружины 13 матчей, в которых голов не забивал, сообщили ГТРК «Кубань» в
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