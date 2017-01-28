СМИ: ПСВ отказался продавать Преппера в «Зенит» за 14 миллионов евро

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в интервью «СЭ» представитель клуба из Эйндховена Тайс Слегерс подчеркнул, что 25-летний голландец останется в команде. Отмечается, что сине-бело-голубые намерены улучшить предыдущее предложение.

Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.