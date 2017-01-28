СМИ: ПСВ отказался продавать Преппера в «Зенит» за 14 миллионов евро
Руководство ПСВ отклонило предложение «Зенита» о переходе полузащитника Дэйви Преппера, утверждает De Telegraaf. Петербуржцы были готовы заплатить за трансфер хавбека 14 миллионов евро.
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Ранее в интервью «СЭ» представитель клуба из Эйндховена Тайс Слегерс подчеркнул, что 25-летний голландец останется в команде. Отмечается, что
Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.
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