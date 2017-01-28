Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28583065/
28 января 2017, 12:04 | Футбол | Спорт-Экспресс

СМИ: ПСВ отказался продавать Преппера в «Зенит» за 14 миллионов евро

Руководство ПСВ отклонило предложение «Зенита» о переходе полузащитника Дэйви Преппера, утверждает De Telegraaf. Петербуржцы были готовы заплатить за трансфер хавбека 14 миллионов евро.

Руководство <span class=error>ПСВ</span> отклонило предложение Зенита о переходе полузащитника <span class=error>Дэйви</span> <span class=error>Преппера</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в интервью «СЭ» представитель клуба из Эйндховена Тайс Слегерс подчеркнул, что 25-летний голландец останется в команде. Отмечается, что сине-бело-голубые намерены улучшить предыдущее предложение.

Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
ПСВ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Мещеряков: Фарфан — один из вариантов усиления «Локомотива»

Мещеряков: Фарфан — один из вариантов усиления «Локомотива»

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перуанский футболист Джефферсон Фарфан является одним из вариантов усиления для московского «Локомотива», сейчас игрок находится на просмотре в клубе. Об этом ТАСС заявил глава совета директоров железнодорожников, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Смолов всех шокировал своим заявлением

К чему привёл скандальный поступок Тарасова в Турции. Теперь мы знаем правду

В "Зенит" пришел трансферный запрос на Дзюбу