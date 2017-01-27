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https://sport.mail.ru/news/football/28576876/
27 января 2017, 16:34 | Футбол | ТАСС

Футбольные клубы с октября 2010 года потратили на трансферы $22,67 млрд

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Футбольные клубы с октября 2010 года потратили на приобретение игроков $22,67 млрд. Об этом говорится в годовом отчете TMS — системы Международной федерации футбола (ФИФА), в которой регистрируются все трансферы.

Согласно данным отчета с этого времени и по конец 2016 года футбольные клубы провели 78323 трансферных сделки. Увеличить
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Система была запущена в октябре 2010 года. Согласно данным отчета, с этого времени и по конец 2016 года футбольные клубы провели 78323 трансферных сделки.

В 2016 году установлен новый рекорд — был совершен 14591 трансфер, что на 7,3% больше, чем в 2015 году. Затраты на приобретение футболистов составили $4,79 млрд.

В прошедшем году на трансферном рынке работало 4379 клубов из 178 стран, команды сменили футболисты 173 национальностей. В 66% случаев игроки сменили клуб в статусе свободного агента. 13,7% трансферов приходится на аренду, 11,8% — на полноценную сделку, 8,4% — на возвращение игрока из аренды.
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