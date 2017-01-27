Расходы на трансферы в футболе благодаря Китаю достигли в 2016 году рекордных $4,8 млрд

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Об этом сообщается в отчете Международной федерации футбола (ФИФА) TMS за 2016 год.

Согласно данным ФИФА, в минувшем году отмечено также рекордное число переходов футболистов — была заключена 14951 сделка — на одну тысячу больше по сравнению с 2015 годом. В минувшем году клубы суперлиги Китая взвинтили расходы на приобретение игроков — сразу на 168,2% до $451,3 млн, что вывело их на пятое место по этому показателю после Англии, Германии, Испании и Италии.

В числе наиболее громких сделок — приобретение китайской командой «Шанхай СИПГ» бразильского полузащитника Оскара у лондонского «Челси» за $63 млн. Этот клуб тренирует бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» и «Челси» Андре Виллаш-Боаш. В «Шанхай Шеньхуа» из «Боки Хуниорс» перешел аргентинский нападающий Карлос Тевес, ставший самым высокооплачиваемых футболистом мира — по условиям двухлетнего контракта с новой командой аргентинец ежегодно будет зарабатывать около €40 млн в год.

В китайскую суперлигу в прошлом году перешли бразилец Рамирес (из «Челси» в «Цзянсу Сайнти» за €25 млн), Жервиньо (из «Ромы» в «Хэбэй Чжунцзи» за €15 млн), Фредди Гуарин (из «Интера» в «Шанхай Шеньхуа» за €10,5 млн), Алекс Тейшейра (из «Шахтера» в «Цзянсу Сайнти» за €50 млн) и Эсекьель Лавесси (из ПСЖ в «Хэбей Чайна Форчун» за $33,5 млн).