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https://sport.mail.ru/news/football/28575270/
27 января 2017, 15:16 | Футбол | Спорт-Экспресс

Преппер близок к переходу в «Зенит»

По информации «СЭ», полузащитник ПСВ Дэйви Преппер до конца января может перейти в «Зенит».

Как сообщили источники в голландских СМИ, клубы провели переговоры по трансферу и в целом согласовали сделку.

Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов.

Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.

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