«Бешикташ» хочет арендовать нападающего ЦСКА Траоре

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Турецкое интернет-издание Fanatik сообщает, что в аренде ивуарийского форварда заинтересован «Бешикташ».



Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Монако». В декабре арендовать игрока выразила желание «Малага», но в итоге сделка не состоялась.



«Бешикташ» лидирует в чемпионате Турции после 18 туров.