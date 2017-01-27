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27 января 2017, 13:35 | Футбол | Чемпионат.com

«Бешикташ» хочет арендовать нападающего ЦСКА Траоре

Нападающий Ласина Траоре может покинуть ЦСКА в нынешнее трансферное окно.

Нападающий <span class=error>Ласина</span> <span class=error>Траоре</span> может покинуть ЦСКА в нынешнее трансферное окно. Увеличить
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Турецкое интернет-издание Fanatik сообщает, что в аренде ивуарийского форварда заинтересован «Бешикташ».

Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Монако». В декабре арендовать игрока выразила желание «Малага», но в итоге сделка не состоялась.

«Бешикташ» лидирует в чемпионате Турции после 18 туров.

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