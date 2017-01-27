«Бешикташ» хочет арендовать нападающего ЦСКА Траоре
Нападающий Ласина Траоре может покинуть ЦСКА в нынешнее трансферное окно.
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Турецкое
Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Монако». В декабре арендовать игрока выразила желание «Малага», но в итоге сделка не состоялась.
«Бешикташ» лидирует в чемпионате Турции после 18 туров.
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