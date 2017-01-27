Футболист Роман Славнов расторг контракт с калининградской «Балтикой»

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Как сообщалось ранее, вратаря «Балтики» Дениса Вамбольта пригласил на сборы пермский «Амкар». Перед Новым годом калининградскую команду покинули вратарь и два полузащитника.

«Точно не будет в “Балтике” Романа Славнова, который попросил расторгнуть с ним контракт. По семейным обстоятельствам ему сейчас необходимо находиться в Москве», — сообщил Горбачев.

Уехал на просмотр в питерское «Динамо» Артем Макарчук.

«На домашнем сборе мы просмотрели трех потенциальных молодых футболистов из “Балтики-М” — это полузащитник Даниил Сподарец, нападающий Максим Артемчук и вратарь Аркадий Желнин. Ребята перспективные, будем за ними пристально следить и привлекать к тренировочным занятиям с основной командой», — отметил спортивный директор, уточнив, что бюджет «Балтики» на 2017 год еще не утвержден.