«Вест Бромвич» хочет перехватить Ивановича у «Зенита»

Британские СМИ пишут, что Иванович по семейным обстоятельствам не хочет далеко уезжать от Лондона. Руководство «Вест Бромвича» рассматривает возможность аренды защитника, контракт которого с «Челси» действует до конца сезона. Камнем преткновения может стать зарплата игрока, который получает £ 90 тыс. в неделю.



Ранее этот же источник сообщил, что «Челси» разрешил Ивановичу вести переговоры с «Зенитом», а питерцы предлагают Браниславу контракт на три с половиной года.