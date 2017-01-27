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https://sport.mail.ru/news/football/28570687/
27 января 2017, 10:08 | Футбол | Чемпионат.com

«Вест Бромвич» хочет перехватить Ивановича у «Зенита»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович, который входит в сферу интересов «Зенита», может задержаться в Англии. По информации Daily Mail, «Вест Бромвич Альбион» намерен перехватить 32-летнего серба.

Британские СМИ пишут, что Иванович по семейным обстоятельствам не хочет далеко уезжать от Лондона. Руководство «Вест Бромвича» рассматривает возможность аренды защитника, контракт которого с «Челси» действует до конца сезона. Камнем преткновения может стать зарплата игрока, который получает £ 90 тыс. в неделю.

Ранее этот же источник сообщил, что «Челси» разрешил Ивановичу вести переговоры с «Зенитом», а питерцы предлагают Браниславу контракт на три с половиной года.

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