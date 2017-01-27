Виталий Мутко: Вопрос о возрождении Кубка Содружества стоит на повестке дня

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— Вопрос о возрождении Кубка Содружества действительно стоит на повестке дня. Недавно мы обсуждали эту идею с главой УЕФА Александром Чефериным. На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Мы возвращаемся к формату с участием топ-клубов из стран СНГ и уходим из манежей на натуральные поля. Учитывая, что турнир исторически проходит в январе, нам надо смещаться на юг.

Возможно, новым местом проведения Кубка Содружества станет стадион «Фишт» в Сочи. Также у нас есть вариант с переносом турнира в Азербайджан. У коллег из АФФА очень интересное предложение — как с коммерческой, так и с организационной точки зрения. Интерес к футболу и спорту в целом в Азербайджане сейчас на очень высоком уровне, — заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

Напомним, первый Кубок Содружества был разыгран в 1993 году.

Самым титулованным клубом в истории турнира является московский «Спартак» (шесть побед), четырежды трофей завоеывало киевское «Динамо». Три победы у клубов из Азербайджана — «Нефтчи» (2006), «Хазар-Ленкорань» (2008) и бакинского «Интера» (2011). Дважды Кубок Содружества выиграл молдавский «Шериф» (2003, 2009), по одной победе — на счету узбекского «Пахтакора» (2007), тбилисского «Динамо» (2004), московского «Локомотива» (2005) и казанского «Рубина» (2010).