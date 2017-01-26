ФИФА отклонила претензии «Рубина» к Азмуну по трансферу в «Ростов»

«Рубин» подал жалобу в ФИФА, не согласившись с переходом иранского нападающего в ФК «Ростов». Однако Международная федерация футбола не нашла в этом трансфере ничего противозаконного.

«Мы полностью выиграли дело. ФИФА отклонила все требования “Рубина”», — пояснил Зайцев. Также юрист добавил, что был уверен в подобном исходе.

Обжаловать решение Палаты по разрешению споров ФИФА стороны могут в Спортивном арбитражном суде (CAS). Апелляцию можно подать в течение 21 дня с момента получения полного текста решения палаты.