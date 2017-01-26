ФИФА отклонила претензии «Рубина» к Азмуну по трансферу в «Ростов»
(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила все требования казанского «Рубина» по делу Азмуна. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на юриста Юрия Зайцева, который представляет интересы форварда «Ростова».
«Рубин» подал жалобу в ФИФА, не согласившись с переходом иранского нападающего в ФК «Ростов». Однако Международная федерация футбола не нашла в этом трансфере ничего противозаконного.
«Мы полностью выиграли дело. ФИФА отклонила все требования “Рубина”», — пояснил Зайцев. Также юрист добавил, что был уверен в подобном исходе.
Обжаловать решение Палаты по разрешению споров ФИФА стороны могут в Спортивном арбитражном суде (CAS). Апелляцию можно подать в течение 21 дня с момента получения полного текста решения палаты.
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