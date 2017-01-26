Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича, на Миранчука претендует только «Рубин»

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РАНОККИА ОСТАНЕТСЯ В ИТАЛИИ, А ЛОМБЕРТС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

История о возможном переходе в «Зенит» защитника «Интера» Андреа Раноккиа уже напоминает сериал. Во вторник стало известно, что претендовавшие на итальянца «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» из борьбы выбыли, но сутки спустя их место заняли два других английских клуба. По утверждению Daily Mirror речь идет о сражающихся за выживание «Суонси» и «Халл Сити». Британцы уверяют, что «Интер» может отдать Раноккиа в аренду до конца текущего сезона в том случае, если в контракте будет прописано условие обязательного выкупа трансфера футболиста.

А уже ближе к вечеру Itasportpress сообщил: Раноккиа отказался от перехода в «Зенит» и хочет продолжить карьеру в «Болонье». Но, как ранее выяснилось, у сине-бело-голубых есть альтернативный вариант. Раскрыл тайну агент Доменико Кришито Андреа Д’Амико, который, комментируя очередную волную слухов о переходе своего подопечного в «Интер», поведал о скорой покупке сине-бело-голубыми у «Челси» Бранислава Ивановича.

В связи с этим стоит напомнить, что экс-защитник «Локомотива» находился в поле зрения нескольких китайских клубов, а буквально на днях стало известно об интересе к сербу со стороны «Эвертона». Пока же «Зенит» никого не купил, клуб не снижает цену за трансфер Николаса Ломбертса, который, скорее всего, поедет и на второй сбор команды Мирчи Луческу.

МИРАНЧУКА ЖДУТ ЛИШЬ В КАЗАНИ

Как удалось выяснить «СЭ», число претендентов на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука сократилось. Среди них больше не значатся «Зенит» и «Краснодар». «Быки» как раз сегодня объявили о подписании рассчитанного на 3,5 года контракта с 25-летним полузащитником сборной Швеции Виктором Классоном.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPrjtA_DEh3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">«Краснодар» укрепил ряды Виктором Клаэссоном: черно-зеленые цвета будет защищать 25-летний атакующий полузащитник сборной Швеции. В настоящее время шведский «Эльфсборг» и «Краснодар» согласовали все детали трансфера футболиста. Игрок успешно прошел медицинское обследование, после чего с ним был подписан контракт, срок которого истекает 20 июня 2020 года. К «горожанам» Клаэссон присоединится на втором зимнем сборе команды, который начнется в Испании 29 января. Биография и игровая карьера Виктора Клаэссона - на fckrasnodar.ru. #Claesson #Клаэссон #FCK_transfer #ФККраснодар #FCKrasnodar</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-25T08:26:29+00:00">Jan 25, 2017 at 12:26am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Теперь уже экс-футболист «Эльфсборга» — универсал, играющий в том числе и на схожей с Миранчуком позиции в центре поля, и вряд ли краснодарцам требует исполнитель того же амплуа, но при этом на принципиально иных финансовых условиях. Они, собственно, и являются камнем преткновения в продолжающихся переговорах хавбека о продлении контракта с «Локомотивом». Теперь основным претендентом на Миранчука стал «Рубин», готовый выполнить финансовые условия как футболиста, так и его представителей.

БЕЛЕНОВ ПОЕХАЛ К СЕМАКУ

Продолжают трудоустраиваться бывшие футболисты «Анжи». В частности, «Бордо», которому принадлежат права на защитника Седрика Ямбере, отдал его в аренду кипрскому АПОЭЛу, хавбек Амаду Мутари стал игроком венгерского «Ференцвароша», а полузащитник Иво Иличевич, рассчитывавший продолжить карьеру в России, близок к переходу в «Кайрат». Хорватскому футболисту осталось лишь пройти медосмотр в одном из ведущих клубов Казахстана.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.583333333333336% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPsYV03g_zL/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Беленов перешёл в «Уфу»</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by ФК «Анжи» Махачкала FC Anji (@fc_anji.ru) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-25T16:06:26+00:00">Jan 25, 2017 at 8:06am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Есть прогресс и у голкипера Александра Беленова, отправившегося на сбор с «Уфой». Вратарь будет выступать под началом Сергея Семака до конца сезона, а дальше возможны варианты. Выходит, не просто так гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов в интервью «СЭ» обещал появление новичков. Еще одним новобранцем должен стать молдавский защитник Каталин Карп. 23-летний футболист ранее играл на Украине за киевское «Динамо-2» и в Румынии за ЧФР, «Стяуа» и «Вииторул», а также имеет на своем счету 11 матчей за молдавскую сборную.

НЕОЖИДАННЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ «ТОМИ»

«Томь» не перестает удивлять. То испытывающие огромные проблемы с финансированием сибиряки расстаются с большей частью состава, то приглашают на сбор футболистов из Ливии. Теперь же клубная пресс-служба взорвала информационную бомбу, сообщив о приезде на просмотр 34-летнего полузащитника Альберта Риеры. Того самого, который когда-то выступал за «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бордо», «Олимпиакос», «Галатасарай» и сборную Испании.

Полтора года назад ветеран вдруг решил сменить выступающую в сегунде «Мальорку», где какое-то время играл под началом Валерия Карпина, на чемпионат Словении. Неплохо проявил себя, выступая за «Заврч», после чего подписал соглашение с «Копером», за который практически не играл, и какое-то время оставался без клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Getting ready for pre-season! ??<a href="https://twitter.com/hashtag/training?src=hash">#training</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/fartlek?src=hash">#fartlek</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/shooting?src=hash">#shooting</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/antalya?src=hash">#antalya</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/belek?src=hash">#belek</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/suenogolfhotel?src=hash">#suenogolfhotel</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Turkey?src=hash">#Turkey</a> ?? <a href="https://t.co/Vtf1IN9InC">pic.twitter.com/Vtf1IN9InC</a></p>— Albert Riera (@11RIERA11) <a href="https://twitter.com/11RIERA11/status/818499718091251712">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Альберт Риера практически год прожил в Сибири, — рассказал «СЭ» гендиректор «Томи» Игорь Кудряшов. — У него жена из Омска. Он приезжал к нам осенью, так и познакомились. Сейчас для него деньги не стоят на первом месте. Альберт провел прекрасную карьеру. Он сам обратился к нам с просьбой помочь команде. Сейчас Риера тренируется с нами, смотрим, в каком он физическом состоянии. Если все интересы совпадут, то вполне возможно, что полгода Альберт проведет в «Томи». Мы рассматриваем Риеру на позиции либо крайнего, либо центрального защитника.

Не прочь помочь не чужому для него клуба и играющий на родине за «Пршибрам» чешский защитник Мартин Йиранек.

— Конкретных предложений от российских клубов у меня нет, но готов вернуться, — сказал Йиранек «СЭ». — «Томь»? С удовольствием вновь поиграл бы за этот клуб. Хочется помочь в трудный период, это близкая мне команда.

КУПИТ ЛИ ЦСКА БРАЗИЛЬЦА, А «КРАСНОДАР» — ИВУАРИЙЦА?

Получила продолжения вчерашняя информация об интересе ЦСКА к 20-летнему бразильскому полузащитнику Матеусу Индиу. Агент выступающего в португальском «Эшториле» футболиста Мануэль Пирес в интервью «Спорт день за днем» предположил, что армейцы сделают предложение по трансферу летом. В тоже время прозвучала мысль, что «Эшторил» готов оформить сделку уже сейчас. Однако тут возникают сомнения, ведь, по данным сайта transfermarkt.de, Индиу лишь арендован португальцами до конца сезона у бразильского «Васку да Гама».