Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича, на Миранчука претендует только «Рубин»

«Краснодар» укрепил ряды Виктором Клаэссоном: черно-зеленые цвета будет защищать 25-летний атакующий полузащитник сборной Швеции. В настоящее время шведский «Эльфсборг» и «Краснодар» согласовали все детали трансфера футболиста. Игрок успешно прошел медицинское обследование, после чего с ним был подписан контракт, срок которого истекает 20 июня 2020 года. К «горожанам» Клаэссон присоединится на втором зимнем сборе команды, который начнется в Испании 29 января. Биография и игровая карьера Виктора Клаэссона - на fckrasnodar.ru. #Claesson #Клаэссон #FCK_transfer #ФККраснодар #FCKrasnodar

