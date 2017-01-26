Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича, на Миранчука претендует только «Рубин»
«СЭ» подводит итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка.
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РАНОККИА ОСТАНЕТСЯ В ИТАЛИИ, А ЛОМБЕРТС В
История о возможном переходе в «Зенит» защитника «Интера» Андреа Раноккиа уже напоминает сериал. Во вторник стало известно, что претендовавшие на итальянца «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» из борьбы выбыли, но сутки спустя их место заняли два других английских клуба. По утверждению Daily Mirror речь идет о сражающихся за выживание «Суонси» и «Халл Сити». Британцы уверяют, что «Интер» может отдать Раноккиа в аренду до конца текущего сезона в том случае, если в контракте будет прописано условие обязательного выкупа трансфера футболиста.
А уже ближе к вечеру Itasportpress сообщил: Раноккиа отказался от перехода в «Зенит» и хочет продолжить карьеру в «Болонье». Но, как ранее выяснилось, у
В связи с этим стоит напомнить, что
МИРАНЧУКА ЖДУТ ЛИШЬ В КАЗАНИ
Как удалось выяснить «СЭ», число претендентов на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука сократилось. Среди них больше не значатся «Зенит» и «Краснодар». «Быки» как раз сегодня объявили о подписании рассчитанного на 3,5 года контракта с 25-летним полузащитником сборной Швеции Виктором Классоном.
Теперь уже
БЕЛЕНОВ ПОЕХАЛ К СЕМАКУ
Продолжают трудоустраиваться бывшие футболисты «Анжи». В частности, «Бордо», которому принадлежат права на защитника Седрика Ямбере, отдал его в аренду кипрскому АПОЭЛу, хавбек Амаду Мутари стал игроком венгерского «Ференцвароша», а полузащитник Иво Иличевич, рассчитывавший продолжить карьеру в России, близок к переходу в «Кайрат». Хорватскому футболисту осталось лишь пройти медосмотр в одном из ведущих клубов Казахстана.
Есть прогресс и у голкипера Александра Беленова, отправившегося на сбор с «Уфой». Вратарь будет выступать под началом Сергея Семака до конца сезона, а дальше возможны варианты. Выходит, не просто так гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов в интервью «СЭ» обещал появление новичков. Еще одним новобранцем должен стать молдавский защитник Каталин Карп. 23-летний футболист ранее играл на Украине за киевское «Динамо-2» и в Румынии за ЧФР, «Стяуа» и «Вииторул», а также имеет на своем счету 11 матчей за молдавскую сборную.
НЕОЖИДАННЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ «ТОМИ»
«Томь» не перестает удивлять. То испытывающие огромные проблемы с финансированием сибиряки расстаются с большей частью состава, то приглашают на сбор футболистов из Ливии. Теперь же клубная
Полтора года назад ветеран вдруг решил сменить выступающую в сегунде «Мальорку», где
— Альберт Риера практически год прожил в Сибири, — рассказал «СЭ» гендиректор «Томи» Игорь Кудряшов. — У него жена из Омска. Он приезжал к нам осенью, так и познакомились. Сейчас для него деньги не стоят на первом месте. Альберт провел прекрасную карьеру. Он сам обратился к нам с просьбой помочь команде. Сейчас Риера тренируется с нами, смотрим, в каком он физическом состоянии. Если все интересы совпадут, то вполне возможно, что полгода Альберт проведет в «Томи». Мы рассматриваем Риеру на позиции либо крайнего, либо центрального защитника.
Не прочь помочь не чужому для него клуба и играющий на родине за «Пршибрам» чешский защитник Мартин Йиранек.
— Конкретных предложений от российских клубов у меня нет, но готов вернуться, — сказал Йиранек «СЭ». — «Томь»? С удовольствием вновь поиграл бы за этот клуб. Хочется помочь в трудный период, это близкая мне команда.
КУПИТ ЛИ ЦСКА БРАЗИЛЬЦА, А «КРАСНОДАР» — ИВУАРИЙЦА?
Получила продолжения вчерашняя информация об интересе ЦСКА к 20-летнему бразильскому полузащитнику Матеусу Индиу. Агент выступающего в португальском «Эшториле» футболиста Мануэль Пирес в интервью «Спорт день за днем» предположил, что армейцы сделают предложение по трансферу летом. В тоже время прозвучала мысль, что «Эшторил» готов оформить сделку уже сейчас. Однако тут возникают сомнения, ведь, по данным сайта transfermarkt.de, Индиу лишь арендован португальцами до конца сезона у бразильского «Васку да Гама».
А «Краснодар», по утверждениям Gianlucadimarzio.com, спорит с киевским «Динамо» за ивуарийца
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