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25 января 2017, 21:02 | Футбол | Чемпионат.com

РФС утвердил новый состав комитета по этике

Стал известен новый состав членов комитета по этике РФС, сообщает пресс-служба организации.

Председателем комитета стал Семён Андреев, а его заместителем — Владимир Пильгуй. В состав органа вошли: Николай Киселёв, Павел Алешин, Вячеслав Трусов, Владимир Сальков, Александр Портнов, Олег Лапшин, Александр Кузьмин, Геннадий Костылёв, Сергей Гуторенко, Александр Старцев, Андрей Созин и Алексей Ершов (секретарь).

Добавим, что из прежнего состава комитета в новый включён только эксперт «Чемпионата» Андрей Созин.

Комитет по этике является юрисдикционным органом РФС, деятельность которого направлена на сохранение деловой репутации ФИФА, УЕФА, РФС, лиг и иных субъектов футбола, осуществляющим применение дисциплинарных санкций за нарушение этических норм, установленных регламентом РФС по этике.
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