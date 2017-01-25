РФС утвердил новый состав комитета по этике

Председателем комитета стал Семён Андреев, а его заместителем — Владимир Пильгуй. В состав органа вошли: Николай Киселёв, Павел Алешин, Вячеслав Трусов, Владимир Сальков, Александр Портнов, Олег Лапшин, Александр Кузьмин, Геннадий Костылёв, Сергей Гуторенко, Александр Старцев, Андрей Созин и Алексей Ершов (секретарь).



Добавим, что из прежнего состава комитета в новый включён только эксперт «Чемпионата» Андрей Созин.



Комитет по этике является юрисдикционным органом РФС, деятельность которого направлена на сохранение деловой репутации ФИФА, УЕФА, РФС, лиг и иных субъектов футбола, осуществляющим применение дисциплинарных санкций за нарушение этических норм, установленных регламентом РФС по этике.