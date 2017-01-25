Защитник «Интера» Андреа Раноккья отказался переходить в «Зенит»

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По информации источника, «Зенит» предложил «Интеру» восемь миллионов евро за 28-летнего игрока, однако сам футболист предпочел остаться в Милане. Сообщается, что в услугах Раноккья заинтересован представитель английской премьер-лиги «Суонси», который может взять защитника в аренду с последующим выкупом, а также английские «Халл Сити», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Раноккья в нынешнем сезоне провел девять матчей за «Интер» в чемпионате Италии и Лиге Европы, не отметившись результативными действиями.