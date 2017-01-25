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https://sport.mail.ru/news/football/28552557/
25 января 2017, 20:08 | Футбол | Р-Спорт

Защитник «Интера» Андреа Раноккья отказался переходить в «Зенит»

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Защитник миланского «Интера» и сборной Италии по футболу Андреа Раноккья отказался переходить в петербургский «Зенит», сообщает itasportpress.it.

Защитник миланского <span class=error>Интера</span> и сборной Италии по футболу <span class=error>Андреа</span> Раноккья отказался переходить в петербургский Зенит сообщает itasportpress.it. Увеличить
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По информации источника, «Зенит» предложил «Интеру» восемь миллионов евро за 28-летнего игрока, однако сам футболист предпочел остаться в Милане. Сообщается, что в услугах Раноккья заинтересован представитель английской премьер-лиги «Суонси», который может взять защитника в аренду с последующим выкупом, а также английские «Халл Сити», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Раноккья в нынешнем сезоне провел девять матчей за «Интер» в чемпионате Италии и Лиге Европы, не отметившись результативными действиями.

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