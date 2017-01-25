Защитник «Интера» Андреа Раноккья отказался переходить в «Зенит»
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Защитник миланского «Интера» и сборной Италии по футболу Андреа Раноккья отказался переходить в петербургский «Зенит», сообщает itasportpress.it.
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По информации источника, «Зенит» предложил «Интеру» восемь миллионов евро за 28-летнего игрока, однако сам футболист предпочел остаться в Милане. Сообщается, что в услугах Раноккья заинтересован представитель английской
Раноккья в нынешнем сезоне провел девять матчей за «Интер» в чемпионате Италии и Лиге Европы, не отметившись результативными действиями.
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