Иван Пауревич подписал многолетний контракт с «Уфой»
Хорватский полузащитник Иван Пауревич подписал контракт с «Уфой» на 3,5 года.
Ранее футболист уже играл в составе башкирского клуба на протяжении двух лет. За это время он успел сыграть в 61 матче, забить 5 голов и стать одним из самых заметных легионеров в истории клуба.
После завершения прошлого сезона «Уфа» получила неплохое финансовое предложение от английского «Хаддерсфилд Таун». Поразмыслив, руководство и сам футболист решили его принять. Однако за проведенные полгода хорват так и не закрепился в основном составе, поэтому решил вернуться.
Пауревич полностью прошел первый
Помимо основной опорной позиции полузащитника, хорватский футболист также может действовать в амплуа центрального защитника, которая на данный момент является самой дефицитной в клубе.
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