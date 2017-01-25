Иван Пауревич подписал многолетний контракт с «Уфой»

Ранее футболист уже играл в составе башкирского клуба на протяжении двух лет. За это время он успел сыграть в 61 матче, забить 5 голов и стать одним из самых заметных легионеров в истории клуба.

После завершения прошлого сезона «Уфа» получила неплохое финансовое предложение от английского «Хаддерсфилд Таун». Поразмыслив, руководство и сам футболист решили его принять. Однако за проведенные полгода хорват так и не закрепился в основном составе, поэтому решил вернуться.

Пауревич полностью прошел первый учебно-тренировочный сбор «Уфы» на Кипре, и своей работой на тренировках убедил главного тренера Сергея Семака в своей необходимости.

Помимо основной опорной позиции полузащитника, хорватский футболист также может действовать в амплуа центрального защитника, которая на данный момент является самой дефицитной в клубе.