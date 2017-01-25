Ученые: футбол оказался лучшим лекарством для женщин с давлением

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«Мы впервые показали, что нетренированные женщины, страдающие от высокого давления, могут заметно улучшить свое состояние, занимаясь футбольным фитнессом, причем положительные эффекты будут касаться не только давления, но и жировой прослойки, плотности костей и общего их физического состояния. Данную форму футбола можно считать эффективным и очень “многофункциональным” лекарством», — рассказывает Петер Круструп (Peter Krustrup) из университета Южной Дании в Оденсе.

В последние годы ученые всерьез заинтересовались тем, какие виды спорта полезны для здоровья человека, а какие — не приносят ему пользы. Недавно австралийские медики провели такое исследование для шести видов спорта среди почти ста тысяч пожилых британцев и пришли к выводу, что футбол, бег и тяжелая атлетика были самыми бесполезными увлечениями, которые не продлевали жизнь и не улучшали состояние здоровья значительным образом.

Круструп и его коллеги придерживаются иной точки зрения — проблема с футболом, как считают датские ученые, заключается в том, что люди неправильно в него играют. На протяжении последних нескольких лет они проводили эксперимент среди пожилых датских женщин, пытаясь понять, как можно превратить эту игру в форму фитнесса.

Набрав несколько групп из трех или пяти десятков женщин, ученые играли вместе с ними в футбол на протяжении одного или нескольких часов несколько раз в неделю, варьируя нагрузку. Через год им удалось подобрать такой режим тренировок и игр, который позволил женщинам заметно снизить давление в их кровеносной системе на примерно такой же уровень, который они достигали при помощи лекарств от гипертонии.

В среднем, как рассказывают медики, женщинам, игравшим в футбол, удалось снизить давление на 9 миллиметров ртутного столба, сбросить около трех килограмм жира, заметно понизить уровень холестерина в крови и повысить массу костей на 70 грамм. Кроме того, спорт помог им снизить остроту проявлений диабета второго типа и прочих проблем с метаболизмом сахара.

Как отмечает Круструп, «футбольный фитнесс» может быть включен в перечень официальных терапий для борьбы с давлением в Дании уже в ближайшее время.