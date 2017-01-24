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https://sport.mail.ru/news/football/28538794/
24 января 2017, 20:05 | Футбол | Чемпионат.com

Журналист The Guardian: Слышал об интересе Конте к Марио Фернандесу

Журналист The Guardian Александр Горюнов в эфире программы «Все на футбол» сообщил, что главный тренер «Челси» Антонио Конте проявляется интерес к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

«Сейчас в британской прессе нет ровным счётом ничего о потенциальной сделке “Челси” с Марио Фернандесом. Я решил расследовать это дело в прошедшие выходные. Конечно, был вариант спросить у Конте сразу после игры, но он на такие вопросы не отвечает. Вполне возможно, Конте решил проявить собственную инициативу и позвонил в Россию, чтобы узнать об этом игроке. Но для того, чтобы совершить крупную сделку, должны сойтись звёзды, то есть должны согласиться Грановская и Эменало. Летом Конте был не очень доволен работой этого трансферного комитета. Относится ли Марио Фернандес, чья стоимость составляет 12−15 млн евро, к статусу большой сделки, — я не уверен», — сказал Горюнов.

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