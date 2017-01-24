СМИ: «Спартак» и «Саутгемптон» — фавориты в борьбе за Сако
Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает Le 10 Sport.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее ряд СМИ сообщал, что футболист этой зимой оставит «Ливерпуль», в качестве претендентов на него назывались «Кристал Пэлас», «Севилья», «Фенербахче», «Марсель», «Галатасарай» и «Лион». По информации французского источника, московский клуб и «Саутгемптон» являются фаворитами в борьбе за игрока.
Сам Сако склоняется к тому, чтобы остаться в Англии, но и переход в «Спартак» не исключает. В текущем сезоне он еще не появлялся на поле в матчах за первую команду. 28 апреля он дисквалифицирован на 30 дней после того как сдал положительную
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter