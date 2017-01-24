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24 января 2017, 19:52 | Футбол | Спорт-Экспресс

СМИ: «Спартак» и «Саутгемптон» — фавориты в борьбе за Сако

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает Le 10 Sport.

Защитник Ливерпуля <span class=error>Мамаду</span> <span class=error>Сако</span> может продолжить карьеру в Спартаке. Увеличить
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Ранее ряд СМИ сообщал, что футболист этой зимой оставит «Ливерпуль», в качестве претендентов на него назывались «Кристал Пэлас», «Севилья», «Фенербахче», «Марсель», «Галатасарай» и «Лион». По информации французского источника, московский клуб и «Саутгемптон» являются фаворитами в борьбе за игрока.

Сам Сако склоняется к тому, чтобы остаться в Англии, но и переход в «Спартак» не исключает. В текущем сезоне он еще не появлялся на поле в матчах за первую команду. 28 апреля он дисквалифицирован на 30 дней после того как сдал положительную допинг-пробу на матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1), но затем его дисквалификация продлена не была, так как адвокату футболиста удалось доказать, что жиросжигательные таблетки, в которых оказался запрещенный препарат, не включены УЕФА в список запрещенных, поэтому Сако имел право их принимать. 8 июля он был оправдан и с тех пор играл только за молодежку «красных».

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