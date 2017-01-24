Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе

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Сбежит ли Пайет из «Вест Хэма»?

Димитри Пайет взбунтовался не сегодня и не вчера, но его мыльная опера продолжается. Краткое содержание предыдущих серий: французский сотрудник «Вест Хэма» отказывается выходить на работу, требует продать его на родину, Славен Билич разочарован бывшим лидером своей команды, а «Марсель» пытается воплотить желание полузащитника в жизнь. Сам же Пайет грозится чуть ли не сломать себе крестообразные связки — лишь бы не играть больше за «Вест Хэм».

Лондонцы на днях отвергли уже третье предложение «Марселя». На этот раз команду Билича не устроили 23 млн фунтов. «ВХ» по-прежнему настаивает на 30, а Пайет по-прежнему настаивает на своей правоте. Кажется, «Вест Хэму» всё-таки придётся освободить Димитри, чтобы получить хоть какую-то выгоду.

Удержит ли Эмери Верратти в «ПСЖ»?

Вот в чём вопрос. А ответа по-прежнему нет. О конфликте Верратти с Эмери писали абсолютно все французские СМИ, пусть, разумеется, тренер и игрок всё отрицали: мол, у нас всё замечательно, Марко не выражал недовольства заменой в игре с «Марселем» (0:0), и в «ПСЖ» все друг друга обожают. Но дым обычно выступает в паре с огнём, потому новости о возможном трансфере итальянца посыпались моментально. «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Интер» — список претендентов на Марко широк и величественен. Правда, ценник на Верратти очевидно завышен — за итальянца просят 70−80 млн евро.

Тот же «Интер» вроде бы готов выложить за Верратти такую безумную сумму, но только летом. Нынче у итальянского клуба ограничения из-за финансового фэйр-плей. Однако мало кто удивится, если Марко всё-таки покинет Унаи и «ПСЖ». А к нереальным суммам все уже давно привыкли.

Какой клуб выберет Иван Перишич?

Конечно, хорвату и в «Интере» неплохо. Очень неплохо. Но Перишич не первый сезон показывает футбол топ-уровня. По крайней мере в большинстве матчей. Стабильный трудоголик с шикарным ударом, вполне возможно, сменит место работы уже зимой. «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль» толкаются в очереди, планируя приобрести Перишича.

Всем трём английским грандам не помешает «игрок в группу атаки», да и представить Перишича в схеме «3−4−3» у Конте вполне реально. Но и здесь возможная сумма трансфера скорее превышает стоимость футболиста — 35 млн евро. Однако, в конце концов, когда это останавливало английские клубы?

Перестанет ли «Наполи» мучить английские клубы?

Одна из самых крутых трансферных историй января (да и декабря прошлого года) — переезд Маноло Габбьядини в Англию. Переезд, который никак не станет явью. Вот уже которую неделю, который месяц все британские и итальянские СМИ трубят о достигнутой договорённости Аурелио Де Лаурентиса с «Вест Хэмом» и «Эвертоном». Теперь вот «Саутгемптоном».

То за 25-летнего форварда готовы отдать 25 млн евро. То 30. То сейчас 16 и 3 бонусами. «Наполи» вроде бы требует 20. А сколько тогда Лаурентис требовал от «Эвертона», когда речь шла о 30? В общем, в суммах можно запутаться, не говоря уже о самом простом: зачем резервный форвард «Наполи» вообще нужен англичанам за такие деньги?

В любом случае в истории пора поставить точку. Лучше всего подпись Габбьядини — под новым контрактом.

Скольких звёзд ещё соблазнит Китай?

Не считая Артёма Дзюбы. В Китае крутятся такие бешеные деньги, что клубы из Поднебесной постоянно пытаются соблазнить того или иного игрока. Чаще всего речь идет о звёздах мирового футбола. Как минимум — о хороших игроках. Яя Туре, Ибрагимович, Руни, Ди Мария, Дани Алвес, Левандовски, Бензема, Иньеста — это лишь часть длинного списка, который составили в Китае. Каждый день появляется информация об азиатском интересе к хедлайнерам европейских футбольных клубов.

Понятно, что основные составы «Реала», «Барселоны» и «Баварии» не переселятся срочно в Китай. Однако, учитывая происходящее, три-четыре трансфера средней руки ещё наверняка состоятся. Едва ли это будет кто-то из вышеназванных мастеров, хотя командировку Дани Алвеса исключать нельзя. Китай сейчас словно открыл для себя игру Football Manager. Потому может выдернуть к себе чуть ли не любого футболиста с планеты Земля.

Уедет ли Артём Дзюба в Китай?

И не придумать более интригующего вопроса. Пусть трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля, мы волнуемся уже сейчас.

Дзюба недавно сам выложил в «Инстаграме» фотографию с Александром Кокориным и шуточной подписью: «Очень тяжёлое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать. Особенно по тебе и жду тебя там, Кокорин».

Некоторые российские СМИ подали новость с громкой, но неправдивой шапкой: «Дзюба переезжает в чемпионат Китая!» Это, конечно, не так, однако вчера появилась информация, что якобы Артёмом действительно интересуются на азиатской земле. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов предложить россиянину щедрую зарплату (как иначе), а «Зениту» — отличную сумму трансфера. Напомним, именно в этом клубе теперь играет Аксель Витсель.