Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе
Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного.
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Сбежит ли Пайет из «Вест Хэма»?
Димитри Пайет взбунтовался не сегодня и не вчера, но его мыльная опера продолжается. Краткое содержание предыдущих серий: французский сотрудник «Вест Хэма» отказывается выходить на работу, требует продать его на родину, Славен Билич разочарован бывшим лидером своей команды, а «Марсель» пытается воплотить желание полузащитника в жизнь. Сам же Пайет грозится чуть ли не сломать себе крестообразные связки — лишь бы не играть больше за «Вест Хэм».
Лондонцы на днях отвергли уже третье предложение «Марселя». На этот раз команду Билича не устроили 23 млн фунтов. «ВХ»
Удержит ли Эмери Верратти в «ПСЖ»?
Вот в чём вопрос. А ответа
Тот же «Интер» вроде бы готов выложить за Верратти такую безумную сумму, но только летом. Нынче у итальянского клуба ограничения
Какой клуб выберет Иван Перишич?
Конечно, хорвату и в «Интере» неплохо. Очень неплохо. Но Перишич не первый сезон показывает футбол
Всем трём английским грандам не помешает «игрок в группу атаки», да и представить Перишича в схеме «3−4−3» у Конте вполне реально. Но и здесь возможная сумма трансфера скорее превышает стоимость футболиста — 35 млн евро. Однако, в конце концов, когда это останавливало английские клубы?
Перестанет ли «Наполи» мучить английские клубы?
Одна из самых крутых трансферных историй января (да и декабря прошлого года) — переезд Маноло Габбьядини в Англию. Переезд, который никак не станет явью. Вот уже которую неделю, который месяц все британские и итальянские СМИ трубят о достигнутой договорённости Аурелио Де Лаурентиса с «Вест Хэмом» и «Эвертоном». Теперь вот «Саутгемптоном».
То за 25-летнего форварда готовы отдать 25 млн евро. То 30. То сейчас 16 и 3 бонусами. «Наполи» вроде бы требует 20. А сколько тогда Лаурентис требовал от «Эвертона», когда речь шла о 30? В общем, в суммах можно запутаться, не говоря уже о самом простом: зачем резервный форвард «Наполи» вообще нужен англичанам за такие деньги?
В любом случае в истории пора поставить точку. Лучше всего подпись Габбьядини — под новым контрактом.
Скольких звёзд ещё соблазнит Китай?
Не считая Артёма Дзюбы. В Китае крутятся такие бешеные деньги, что клубы из Поднебесной постоянно пытаются соблазнить того или иного игрока. Чаще всего речь идет о звёздах мирового футбола. Как минимум — о хороших игроках. Яя Туре, Ибрагимович, Руни, Ди Мария, Дани Алвес, Левандовски, Бензема, Иньеста — это лишь часть длинного списка, который составили в Китае. Каждый день появляется информация об азиатском интересе к хедлайнерам европейских футбольных клубов.
Понятно, что основные составы «Реала», «Барселоны» и «Баварии» не переселятся срочно в Китай. Однако, учитывая происходящее,
Уедет ли Артём Дзюба в Китай?
И не придумать более интригующего вопроса. Пусть трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля, мы волнуемся уже сейчас.
Дзюба недавно сам выложил в «Инстаграме» фотографию с Александром Кокориным и шуточной подписью: «Очень тяжёлое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать. Особенно по тебе и жду тебя там, Кокорин».
Некоторые российские СМИ подали новость с громкой, но неправдивой шапкой: «Дзюба переезжает в чемпионат Китая!» Это, конечно, не так, однако вчера появилась информация, что якобы Артёмом действительно интересуются на азиатской земле. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов предложить россиянину щедрую зарплату (как иначе), а «Зениту» — отличную сумму трансфера. Напомним, именно в этом клубе теперь играет Аксель Витсель.
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